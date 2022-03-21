В РФ запретили Instagram и Facebook за экстремизм: что грозит обычным россиянам

Meta Platforms в России обвинили в призывах к насилию против российских военных и Путина.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Instagram и Facebook "за экстремистскую деятельность". Решение вступает в силу немедленно, сообщили РИА Новости.

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Прокурор в суде заявил о том, что россияне не будут считаться экстремистами и не будут привлекаться к ответственности в случае использования соцсетей Facebook и Instagram. Также судья объявил, что запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp:

Несмотря на заявление о том, что обычных россиян за использование соцсетей наказывать не будут, остаются риски. Как пишет 3DNews, по словам юриста, привлечь к ответственности могут за публичное демонстрирование символики запрещенных сервисов, к примеру на сайтах, на дверях магазинов или кафе. Это может стать основанием для привлечения к ответственности до 15 суток ареста (статья 20.3 УК).

Заказ рекламы в Facebook и Instagram и торговля акциями Meta могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности, а это уже уголовная ответственность (статья 282.3 УК).

Как прокомментировал СМИ юрист Александр Грибаков, "у Meta после запрета Facebook и Instagram в РФ есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России".

Известно, что юристам Meta не дали достаточно времени, чтобы ознакомиться с 500-страничным делом против компании. Согласно законодательству, юристы должны были через 15 дней огласить о позиции ответчика. Но с момента, как был подан иск и вынесено решение, прошло меньше, чем 15 дней, сообщает ТАСС. Также Meta просила прекратить производство против нее, потому как компания не имеет официальных представительств на территории РФ и является иностранным юридическим лицом.

Ранее появилась информация, что Meta разрешила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, а также президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Для этого корпорация изменила в своих соцсетях правила для политических выражений, но подчеркнула, что по прежнему запрещает призывать к насилию в отношении обычных россиян.

Еще 11 марта Генпрокуратура и Совфед РФ обвинили Meta в экстремизме из-за призывов к насилию в отношении российских военнослужащих и президента Путина. После заявления Генеральной прокуратуры, на сайте Роскомндазора появилось сообщение о блокировке Instagram в России.