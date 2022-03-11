Facebook и Instagram разрешит призывы к насилию в отношении российский военных

Исключением являются мирные жители РФ и военнопленные — в отношении остальных жесткие призывы разрешат.

Facebook и Instagram, который входит в корпорацию Meta, разрешит своим пользователм в некоторых странах призывы к насилию в отношению российских военных и призывы к смерти лидеров РФ и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Компания ослабила правила для "форм политического выражения" на фоне российского вторжению в Украину, пишет Reuters.

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"В результате российского вторжения в Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, например, агрессивные высказывания типа "смерть российским оккупантам". Мы по-прежнему не разрешаем достоверные призывы к насилию против российских граждан", — говорится в заявлении представителя Meta.

Эта информация взята со служебных писем, разосланных сотрудникам Meta по электронной почте.

Если речь идет о призывах к смерти Путина и Лукашенко, такие сообщения не должны преследовать другие цели или содержать "показатели достоверности" — описание места или метода убийства.

Временные изменения в правилах Meta затронут пользователей Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Напомним, из-за вторжения России в Украину в РФ заблокировали ряд социальных сетей, в том числе Facebook.

Еще сообщалось, что Facebook отключил рекламу в России — российским рекламодателям запретят размещать ее с любой точки мира.