Facebook та Instagram дозволить заклики до насильства щодо російських військових

Винятком є мирні жителі РФ і військовополонені — щодо інших жорсткі заклики дозволять.

Facebook та Instagram, який входить до корпорації Meta, дозволить своїм користувачам у деяких країнах заклики до насильства щодо російських військових і заклики до смерті лідерів РФ та Білорусі — Володимира Путіна й Олександра Лукашенка. Компанія послабила правила для "форм політичного вираження" на тлі російського вторгнення в Україну, пише Reuters.

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"Унаслідок російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили форми політичного самовираження, які зазвичай порушують наші правила, наприклад, агресивні висловлювання на кшталт "смерть російським окупантам". Ми, як і раніше, не дозволяємо достовірні заклики до насильства проти російських громадян", — йдеться у заяві представника Meta.

Ця інформація взята зі службових листів, надісланих співробітникам Meta електронною поштою.

Якщо йдеться про заклики до смерті Путіна та Лукашенка, такі повідомлення не повинні переслідувати інші цілі чи містити "показники достовірності" — опис місця чи методу вбивства.

Тимчасові зміни в правилах Meta торкнуться користувачів Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини й України.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну в РФ заблокували низку соціальних мереж, зокрема Facebook.

Ще повідомлялося, що Facebook відключив рекламу в Росії — російським рекламодавцям заборонять розміщувати її з будь-якої точки світу.