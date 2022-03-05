Facebook не дозволить рекламодавцям із РФ розміщувати рекламу "з будь-якої точки світу"

У компанії вважають, що таким чином зможуть допомогти запобігти поширенню дезінформації про те, що сьогодні відбувається в Україні.

Facebook відключає рекламу у РФ. Нововведення стосуються не тільки реклами, орієнтованої на громадян країни-агресора, вони не дозволять російським рекламодавцям "створювати або розміщувати рекламу в будь-якій точці світу, зокрема в Росії", оголосила компанія.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

У п'ятницю, 5 березня, Роскомнадзор почав блокувати соціальну мережу Facebook у країні. У результаті росіяни були позбавлені можливості публікувати повідомлення.

"В результаті рішення російського уряду заблокувати доступ до Facebook у Російській Федерації незабаром мільйони простих росіян будуть відрізаними від достовірної інформації, позбавленими інструментів зв'язку з сім'єю та друзями та позбавленими можливості висловлюватися", — йдеться в офіційній заяві Facebook, передає theverge.com.

"Блокування також може завадити росіянам, які протестують проти війни, розміщувати повідомлення у соціальній мережі", — пише ЗМІ.

На відміну від Google, Facebook не ділиться доходами від показів реклами, проте Facebook був хорошим "біг-бордом" для тих, хто хотів продавати свої товари та послуги цільової аудиторії, адже таргетована реклама допомагає знайти "своїх" клієнтів, максимально орієнтованих на ваш продукт.

Раніше такі компанії, як Google, Twitter та Snapchat також вирішили призупинити функціонування своїх рекламних сервісів у Росії.

Також ми повідомляли про те, що платіжна система PayPal призупинила діяльність на території РФ. А великий магістральний провайдер Cogent вирішив розірвати співпрацю з російськими телеком-компаніями "Ростелеком", "Вимпелком", "Мегафон", "Яндекс", VK. Вони зобов'язані забрати своє обладнання протягом 30 днів.