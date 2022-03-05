Грошики більше не капають: сервіс контекстної реклами AdSense не доступний у Росії

Онлайнові медіа та власники YouTube-каналів втратять джерела доходу. Можливо, вони скористаються рекламною мережею "Яндекса".

Сервіс контекстної реклами AdSense більше не працює на території Росії. Таке рішення прийняла компанія Google, про що повідомила користувачам цього сервісу, повідомляє Akket.com.

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Тепер власники сайтів та YouTube-каналів не зможуть заробляти на рекламі. Нагадаємо, що за допомогою Google Ads та AdSense рекламодавці можуть розміщувати оголошення на різних порталах, сайтах, відеоканалах у спеціальних блоках для рекламних публікацій, встановлених адміністраторами вебресурсів. У результаті рекламодавець отримує майданчик для рекламування своїх товарів і послуг, а власник сайту — дохід (водночас частину доходу від рекламних показів отримує Google).

Тепер, коли Ads і AdSense не мають доступу, власники інтернет-ресурсів втратять заробіток від розміщення реклами. Також не буде сенсу створювати спеціалізований контент "під рекламодавця", наприклад, огляди техніки або тематичні статті, новини та інше. YouTube-блогери ризикують просто позбутися засобів для існування. Щобільше, власники вебсайтів мають ще й додаткові витрати на утримання своїх вебресурсів, вони часто користувалися тим, що заробили за допомогою AdSense. Тепер їм доведеться шукати інші джерела доходу.

В офіційній заяві Google засуджує російську агресію проти України, а також наголошує, що на території РФ рекламні блоки не показуватимуть, отже "автори контенту перестануть отримувати дохід від реклами за перегляди, отримані в Росії. Ця зміна не впливає на рекламу, яку показують користувачам поза РФ".

Видання akket.com повідомляє, що Роскомнагляд днями зажадав від Google "видалити всі рекламні матеріали з "неправдивою інформацією", яку показують користувачам на вебсайтах". Тобто регулятор попросив блокувати рекламні блоки з інформацією про війну в Україні, що демонструють агресивні дії російських військових. Журналісти вважають, що сам регулятор може бути причетний до блокування рекламних блоків.

"Річ у тім, що жителям Росії почали масово показувати рекламу з "неправдивими даними". Зважаючи на все, "пошуковий гігант" відмовився її видаляти, тому владі довелося піти на крайні заходи й позбавити десятки тисяч людей можливості заробляти гроші. Рекламу не показують не тільки на вебсайтах, але й у додатках. Такі обмеження поширюються тільки на Росію, тоді як в інших регіонах обидва сервіси працюють повноцінно без жодних проблем", — пише ЗМІ.

Медіа 3dnews.ru пише, що в росіян є альтернатива — це рекламна мережа "Яндекс", яку курує колишня Mail.ru Group (зараз корпорація має назву VK). Також є платформа myTarget.

Раніше ми писали про те, що РФ може втратити доступ до глобального Інтернету і почати користуватися своїм — "суверенним" Інтернетом, побудувавши таку саму систему, як у КНР.