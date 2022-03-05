Денежка больше не капает: сервис контекстной рекламы AdSense не доступен в России

Онлайновые медиа и владельцы YouTube-каналов лишатся источников дохода. Возможно, они воспользуются рекламной сетью "Яндекса".

Сервис контекстной рекламы AdSense больше не работает на территории России. Такое решение приняла компания Google, о чем сообщила пользователям данного сервиса, сообщает akket.com.

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Теперь владельцы сайтов, а также YouTube-каналов не смогут зарабатывать на рекламе. Напомним, что при помощи Google Ads и AdSense рекламодатели могут размещать объявления на разных порталах, сайтах, видеоканалах в специальных блоках для рекламных публикаций, предустановленных администраторами веб-ресурсов. В итоге, рекламодатель получает площадку для рекламирования своих товаров и услуг, а владелец сайта — доход (при этом часть дохода от рекламных показов достается самой Google).

Теперь, когда к Ads и AdSense нет доступа, владельцы интернет-ресурсов лишатся заработка от размещения рекламы. Также не будет смысла создавать специализированный контент "под рекламодателя", например, обзоры техники или тематические статьи, новости и пр. Многие СМИ, к примеру, получают доход от рекламы при помощи сервиса AdSense и с этих денег начисляет зарплаты сотрудникам, теперь же журналисты и YouTube-блогеры рискуют просто лишиться средств к существованию. Более того, собственники веб-сайтов несут еще и дополнительные расходы на содержание своих веб-ресурсов, и зачастую они пользовались средствами, заработанными при помощи AdSense. Теперь же им придется искать иные источники дохода.

В официальном заявлении Google осуждает российскую агрессию против Украины, а также подчеркивает, что на территории РФ рекламные блоки отображаться не будут, следовательно "авторы контента перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами РФ".

Издание akket.com сообщает, что Роскомнадзор на днях потребовал от Google "удалить все рекламные материалы с "недостоверной информацией", показывающиеся пользователям на веб-сайтах". Иными словами регулятор попросил блокировать рекламные блоки с информацией о войне в Украине, демонстрирующие агрессивные действия российских военных. Журналисты полагают, что и сам регулятор может быть причастен к блокировке рекламных блоков.

"Дело в том, что жителям России начала массово показываться реклама с "недостоверными сведениями". Судя по всему, "поисковой гигант" отказался ее удалять, поэтому властям пришлось пойти на крайние меры и лишить десятки тысяч людей возможности зарабатывать деньги. Реклама не показывается не только на веб-сайтах, но и в приложениях. Такие ограничения распространяются исключительно на Россию, тогда как в других регионах оба сервиса работают полноценно без каких-либо проблем", — пишет СМИ.

Медиа 3dnews.ru пишет, что у россиян есть альтернатива — это рекламная сеть "Яндекс", которая курируется бывшей Mail.ru Group (сейчас корпорация носит название VK). Также есть и платформа myTarget.

Ранее мы писали о том, что РФ может лишиться доступа к глобальному Интернету и начать пользоваться своим — "суверенным" Интернетом, выстроив такую же систему, как в КНР.