Facebook не позволит рекламодателям из РФ размещать рекламу "из любой точки мира"

В компании считают, что таким образом смогут помочь предотвратить распространение дезинформации о том, что сегодня происходит в Украине.

Facebook отключает рекламу в РФ. Нововведения касаются не только рекламы, ориентированной на граждан страны-агрессора, они не позволят российским рекламодателям "создавать или размещать рекламу в любой точке мира, в том числе в России", объявила компания.

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В пятницу, 5 марта, Роскомнадзор начал блокировать социальную сеть Facebook в стране. В итоге россияне были лишены возможности публиковать сообщения.

"В результате решения российского правительства заблокировать доступ к Facebook в Российской Федерации вскоре миллионы простых россиян окажутся отрезанными от достоверной информации, лишенными инструментов связи с семьей и друзьями и лишенными возможности высказываться", — говорится в официальном заявлении Facebook, передает theverge.com.

"Блокировка также может помешать россиянам, протестующим против войны, размещать сообщения в социальной сети", — пишет СМИ.

В отличие Google, Facebook не делится доходами от показов рекламы, однако Facebook была хорошим "бил-бордом" для тех, кто хотел продавать свои товары и услуги целевой аудитории, ведь таргетированная реклама помогает найти "своих" клиентов, максимально ориентированных на ваш продукт.

Ранее такие компании, как Google, Twitter и Snapchat также решили приостановить функционирование своих рекламных сервисов в России.

Также мы сообщали о том, что платежная система PayPal приостановила деятельность на территории РФ. А крупный магистральный провайдер Cogent и вовсе решил разорвать сотрудничество с российскими телеком-компаниями "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс", VK. Они обязаны забрать свое оборудование в течение 30-ти дней.