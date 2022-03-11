Роскомнадзор может полностью заблокировать Facebook и Instagram на территории РФ

Генпрокуратура и Совфед обвиняют Meta в экстремизме из-за призывов к насилию в отношении российских военнослужащих и президента Владимира Путина.

Власти России могут вскоре запретить все сервисы корпорации Meta (бывшая Facebook). Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), передает сайт "Медуза".

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По словам депутата от "Единой России", у государственного регулятора Роскомнадзор есть все инструменты, необходимые для блокировки социальных сетей Meta. Таким образом Россия может ответить на меры, которые корпорация приняла после вторжения войск РФ в Украину.

Российское агентство "РИА Новости" пишет в Telegram, что мессенджер WhatsApp в РФ блокировать не будут. Источник сообщил СМИ, что приложение служит для общения, а не размещения информации.

На сайте Роскомндазора уже появилось сообщение о блокировке Instagram в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной назвали материалы с призывами к насилию в отношении россиян-военнослужащих, которые якобы распространяют пользователи социальной сети.

11 марта появилась информация, что Meta разрешила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, а также президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Для этого корпорация изменила в своих соцсетях правила для политических выражений, но подчеркнула, что по прежнему запрещает призывать к насилию в отношении обычных россиян.

После этого, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать Meta "экстремистской организацией", а вскоре Следственный комитет открыл в отношении компании уголовное дело о содействии терроризму, ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Пока неясно, собираются ли признать экстремистами всех пользователей этих соцсетей, но глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в интервью изданию "Подъем" порекомендовала россиянам удалить учетные записи в Facebook и Instagram.

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии изданию "Подъем", оценил решение Meta относительно призывов к насилию как экстремизм. Он высказался за полную блокировку всех ресурсов компании.

Проект по изучению и помощи в обходе блокировок в России и СНГ GlobalCheck сообщил в своем телеграм-канале, что пока не подтверждает факт блокировки соцсети Instagram в России.

Ранее писали, что губернаторы российских регионов переходят на общение в местных социальных сетях на фоне блокировки западных сервисов Роскомнадзором. Многие чиновники зарегистрировались в VK ("ВКонтакте") или восстановили свои страницы.