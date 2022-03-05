Губернаторы российских регионов переходят на общение в местных социальных сетях

Более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%

Руководители российских регионов стали оперативно переходить в отечественные социальные платформы на фоне блокировки западных соцсетей Роскомнадзором. Многие чиновники не местах уже зарегистрировали или повторно верифицировали свои аккаунты в сетях VK ("ВКонтакте"). Те чиновники, у которых уже были странички на этой платформе, увеличили на них активность. Об этом пишут российские "Ведомости"

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"Более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%. Переход губернаторов в VK — верное с политической точки зрения решение. Не только из-за замедления работы входящих в Meta соцсетей, но и в целях поддержки решений российских властей", — комментируют в пресс-службе социальной сети.

При этом, представители российской социальной платформы утверждают, что в соцсети присутствуют пользователи с полярными точками зрения относительно войны в Украине.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор ограничивает доступ к зарубежным социальным сетям. Так, под ограничения попали платформы Twitter и Facebook, а платформа Youtube полностью закрыла монетизацию видео для российских блогеров. Ранее Фокус сообщал о том, что крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией и это происходит на фоне блокировки самых популярных социальных сетей — Facebook и Twitter Роскомнадзором.