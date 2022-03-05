Губернатори російських регіонів переходять на спілкування в місцевих соціальних мережах

Більш ніж у 2,5 раза зросла кількість підписок на акаунти регіональних органів влади, а кількість коментарів збільшилася на 27%

Керівники російських регіонів стали оперативно переходити до вітчизняних соціальних платформ на тлі блокування західних соцмереж Роскомнаглядом. Багато чиновників на місцях вже зареєстрували або повторно верифікували свої акаунти в мережах VK ("ВКонтакті"). Ті чиновники, які вже мали сторінки на цій платформі, збільшили на них активність. Про це пишуть російські "Відомості"

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"Більш ніж у 2,5 раза зросла кількість підписок на акаунти регіональних органів влади, а кількість коментарів збільшилася на 27%. Перехід губернаторів до VK — правильне з політичного погляду рішення. Не лише через уповільнення роботи соцмереж, що входять до Meta, а й з метою підтримки рішень російської влади", — коментують у пресслужбі соціальної мережі.

Водночас представники російської соціальної платформи стверджують, що в соцмережі присутні користувачі з полярними точками зору щодо війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що Роскомнагляд обмежує доступ до закордонних соціальних мереж. Так, під обмеження потрапили платформи Twitter та Facebook, а платформа Youtube повністю закрила монетизацію відео для російських блогерів. Раніше Фокус повідомляв про те, що великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією, і це відбувається на тлі блокування найпопулярніших соціальних мереж — Facebook та Twitter Роскомнаглядом.