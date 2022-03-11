Роскомнагляд може повністю заблокувати Facebook та Instagram на території РФ

Генпрокуратура та Радфед звинувачують Meta в екстремізмі через заклики до насильства щодо російських військовослужбовців та президента Володимира Путіна.

Влада Росії може незабаром заборонити всі послуги корпорації Meta (колишня Facebook). Про це телеканалу "Росія 24" повідомив перший заступник голови комітету Державної Думи з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Сергій Боярський (син актора Михайла Боярського), передає сайт "Медуза".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами депутата від "Єдиної Росії", державний регулятор Роскомнагляд має всі інструменти, необхідні для блокування соціальних мереж Meta. Таким чином, Росія може відповісти на заходи, які корпорація вжила після вторгнення військ РФ в Україну.

Російське агентство "РИА Новости" пише в Telegram, що месенджер WhatsApp в РФ блокувати не будуть. Джерело повідомило ЗМІ, що програма служить для спілкування, а не розміщення інформації.

На сайті Роскомнагляду вже з'явилося повідомлення про блокування Instagram у Росії на вимогу Генпрокуратури. Причиною назвали матеріали із закликами до насильства щодо росіян-військовослужбовців, які нібито розповсюджують користувачі соціальної мережі.

11 березня з'явилася інформація, що Meta дозволила публікувати у Facebook та Instagram заклики до насильства проти російських військових, а також президента Росії Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Для цього корпорація змінила у своїх соцмережах правила для політичних висловів, але наголосила, що, як і раніше, забороняє закликати до насильства щодо звичайних росіян.

Після цього Генеральна прокуратура РФ вимагає визнати Meta "екстремістською організацією", а незабаром Слідчий комітет відкрив стосовно компанії кримінальну справу про сприяння тероризму, відомство також зажадало від Роскомнагляду обмежити доступ до Instagram. Поки що незрозуміло, чи збираються визнати екстремістами всіх користувачів цих соцмереж, але глава "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна в інтерв'ю виданню "Підйом" порекомендувала росіянам видалити облікові записи у Facebook та Instagram.

Голова Комітету Радфеду з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас у коментарі виданню "Підйом", оцінив рішення Meta щодо закликів до насильства як екстремізм. Він висловився за повне блокування всіх ресурсів компанії.

Проєкт з вивчення та допомоги в обході блокувань у Росії та СНД GlobalCheck повідомив у своєму телеграм-каналі, що поки що не підтверджує факт блокування соцмережі Instagram у Росії.

Раніше писали, що губернатори російських регіонів переходять на спілкування у місцевих соціальних мережах на тлі блокування західних сервісів Роскомнаглядом. Багато чиновників зареєструвалися у VK ("ВКонтакті") або відновили свої сторінки.