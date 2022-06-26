ФСБ подготовила методички для чиновников, которые учат хвалить Путина — СБУ

По данным украинской спецслужбы, документ, адресованный российским госслужащим, имеет гриф "для неукоснительного использования".

Служба безопасности Украины перехватила новые методички ФСБ, в которых российских чиновников учат правильно хвалить российского президента Владимира Путина и комментировать войну в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Документ, который СБУ перехватила во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти, имеет примечание "для неукоснительного использования". На основе приведенных в нем тезисов российские чиновники, артисты и спортсмены должны готовить свои выступления. По данным СБУ, тезисы из этого документа использовали на мартовском концерте в московских Лужниках, посвященном годовщине аннексии Крыма, и на июньском петербургском экономическом форуме.

[ + – ] Некоторые тезисы, озвученные в методичке, использовал и Владимир Путин, и другие ораторы на мартовском концерте в Москве Фото: radiosputnik.ria.ru

Как в ФСБ предлагают объяснять антироссийские санкции

"Один из главных приказов ФСБ — хвалить Путина. Ведь это он якобы "не допустил войны на территории России, которой так хотел Запад" и "лично защитил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях", — подчеркнул спикер СБУ Артем Дяхтеренко. — Аналитики ФСБ перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций. "Санкции — это новые возможности, а Запад вредит в первую очередь себе" — так в методичках поясняют экономический спад в РФ. А чтобы снять с себя ответственность за обнищание россиян после 24 февраля, пропагандисты должны убеждать, что санкции это не результат "военной спецоперации", а мировая эпидемия ненависти к России и всему российскому".

Как молодежи объясняют пользу блокировки Instagram

Дяхтеренко отметил, что в перехваченных ранее методичках ФСБ обращали внимание на высокий уровень пацифизма среди молодежи. В этом документе обратили внимание и на работу с молодыми людьми.

"Пропагандисты нашли "улучшение" и для них. Например: блокировку Instagram спецслужбы России называют полной победой российской власти и очевидным провалом Запада. Ведь большинство россиян отдают предпочтение "Одноклассникам", — отметил спикер СБУ. — Единственное, что не учитывают в своем отчете сотрудники ФСБ, — это поток слез в самом Instagram от российских блогеров. Они почему-то должны страдать из-за решений своей власти".

Напомним, на территории России власти РФ заблокировали социальные сети Instagram и Facebook 14 марта. После этого суд признал экстремистской владельца соцсетей — компанию Meta.

Как сообщалось ранее, 17 июня Служба безопасности сообщила об успешной спецоперации, в ходе которой была ликвидирована агентурная сеть ФСБ на территории Украины. В Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях задержали 19 человек, которые, как утверждают в СБУ, были корректировщиками обстрелов ВС РФ. Также они передавали кураторам информацию о позициях ВСУ, местах содержания российских военнопленных и собирали данные о проукраинских гражданах, которые живут на оккупированных территориях.

В начале июня СБУ задержала киевлянина, который создал более 20 пророссийских интернет-ресурсов, распространяя фейковую информации о военной агрессии РФ. По данным ведомства, украинец также был завербован ФСБ.