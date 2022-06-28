СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Львівщині, Києву та Донбасу (фото)

Внаслідок одного з ракетних обстрілів, який коригував затриманий, загинуло понад 50 військовослужбовців.

Служба безпеки України повідомила про викриття та затримання кількох громадян, які коригували ракетні удари ЗС РФ по Києву, Львівській та Донецькій областях. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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За даними силовиків, контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб Російської Федерації, який коригував ракетні удари ЗС РФ по Яворівському військовому полігону. Інформацію окупантам передавав колишній співробітник КДБ, який відправляв своєму куратору точні локації з позначками на карті через прихований чат у месенджері Telegram.

СБУ нагадує, що внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Яворівському полігону загинув 61 військовослужбовець, а 147 бійців отримали різні поранення. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у відео утримування під вартою без права внесення застави.

[ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні

Ще одного громадянина, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, затримано в Києві. Як стверджують у СБУ, чоловік коригував ракетні удари по столиці та відправляв своєму куратору фотоматеріали з місця обстрілу.

"Серед об'єктів, по яких цілився ворог, був стратегічно важливий оборонний завод. Агентом загарбників виявився працівник одного з машинобудівних підприємств. Серед своїх колег він підтримував агресорів та заперечував їхні злочини, зокрема обстріли українських міст", — йдеться в повідомленні СБУ.

[ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні [ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні [ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні [ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні [ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні

Крім цього, в Києві затримано ще одного співробітника державного підприємства, який розсилав колегам через Telegram провокаційні матеріали. Підозрюваний, як розповідають у СБУ, виправдовував повномасштабне вторгнення Росії для "захисту Донбасу". Під час обшуків правоохоронці виявили вогнепальну зброю, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також флеш-носії зі службовою документацією.

Ще одного громадянина, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ, затримали на Донеччині. Звинувачений, за даними СБУ, передавав окупантам розвідувальні дані щодо позицій українських військ у районі Бахмута. Чоловіка завербували спецслужби РФ у червні поточного року.

[ + – ] СБУ затримала коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Україні

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Миколаєві завербованого російськими спецслужбами колишнього депутата. За даними правоохоронців, підозрюваний вигадав концепцію "Миколаївської народної республіки", яка після закінчення повномасштабної війни мала увійти до складу РФ.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила в українських органах влади агентів ФСБ, які за грошову винагороду передавали секретні документи спецслужбам РФ.