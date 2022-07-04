СБУ обезвредила агентов РФ, собиравших данные об обороне южных областей Украины (видео)

Подозреваемые, по данным силовиков, также вели сбор сведений о перемещении подразделений ВСУ, а секретную информацию передавали через Telegram.

Служба безопаности сообщила о нейтрализации агентурной сети спецслужб РФ, которая занималась сбором разведывательных данных об обороне причерноморских регионов. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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По данным правоохранителей, в ходе операции в Николаевской области были задержаны трое мужчин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ и передаче секретной информации.

Обвиняемые занимались сбором разведданных об обороне причерноморских регионов Украины, а также о перемещении подразделений Вооруженных сил на юге страны. Своих близких родственников и других местных жителей, как утверждают в СБУ, задержанные вербовали в качестве информаторов.

"Сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные Telegram-каналы. Установлено, что агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности", — заявили в пресс-центре СБУ и добавили, что задержанные также агитировали жителей Николаевской области поддерживать ВС РФ и оправдывать действия оккупационных войск на территории Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами ведения противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается, а задержанным предъявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 114-2 — "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ";

ч. 2 ст. 111 — "Государственная измена";

ч. 3 ст. 436-2 — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

[ + – ] СБУ ликвидировала в Николаевской области группу агентов РФ

Напомним, ранее СБУ задержала агента спецслужб РФ, который передавал данные для нанесения новых ракетных ударов по Украине. По данным правоохранителей, обвиняемый собирал сведения о месторасположении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры в Черниговской области.

Также сообщалось, что СБУ обнародовала имена влиятельных российских агентов в Украине.