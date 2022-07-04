СБУ обезвредила агентов РФ, собиравших данные об обороне южных областей Украины (видео)
Подозреваемые, по данным силовиков, также вели сбор сведений о перемещении подразделений ВСУ, а секретную информацию передавали через Telegram.
Служба безопаности сообщила о нейтрализации агентурной сети спецслужб РФ, которая занималась сбором разведывательных данных об обороне причерноморских регионов. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.
По данным правоохранителей, в ходе операции в Николаевской области были задержаны трое мужчин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ и передаче секретной информации.
Обвиняемые занимались сбором разведданных об обороне причерноморских регионов Украины, а также о перемещении подразделений Вооруженных сил на юге страны. Своих близких родственников и других местных жителей, как утверждают в СБУ, задержанные вербовали в качестве информаторов.
"Сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные Telegram-каналы. Установлено, что агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности", — заявили в пресс-центре СБУ и добавили, что задержанные также агитировали жителей Николаевской области поддерживать ВС РФ и оправдывать действия оккупационных войск на территории Украины.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами ведения противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается, а задержанным предъявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 114-2 — "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ";
- ч. 2 ст. 111 — "Государственная измена";
- ч. 3 ст. 436-2 — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
Напомним, ранее СБУ задержала агента спецслужб РФ, который передавал данные для нанесения новых ракетных ударов по Украине. По данным правоохранителей, обвиняемый собирал сведения о месторасположении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры в Черниговской области.
Также сообщалось, что СБУ обнародовала имена влиятельных российских агентов в Украине.