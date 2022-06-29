Не только Деркач: в СБУ назвали имена влиятельных российских агентов в Украине

По словам спикера спецслужбы Артема Дехтяренко, россияне делали ставку прежде всего на бывших членов "Партии регионов" и ОПЗЖ, которые мечтали вернуться к власти.

Российское руководство действительно предполагало, что Киев удастся захватить за несколько дней, используя все имеющиеся у Кремля инструменты: от армии до диверсионных групп и агентов влияния в Украине. Об этом в интервью "Главкому" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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"В этой схеме спецслужбы имели свои четкие задачи, — сказал он. — В частности, сфера ответственности ФСБ заключалась в разведывательно-подрывной деятельности, подготовке и взаимодействии с коллаборантами, чтобы быстро сформировать оккупационные власти на местах. Собственно, то, что мы, например, видим в том же Херсоне. То есть, их общая цель – всеми способами провести легитимизацию оккупантов в Украине. И в рамках этой линии ФСБ, безусловно, работала со своей агентурой в Киеве".

Сколько сотрудников ФСБ работало против Украины?

По словам Дехтяренко, еще до начала очередного вторжения против Украины работало более 7 тыс. сотрудников ФСБ и это направление постоянно усиливалось. В январе-феврале они особенно активизировались.

"Если вы пересмотрите наш ролик о разоблачении народного депутата Андрея Деркача, то многое станет понятно. Своя роль отводилась даже частным охранным структурам. И благодаря работе СБУ на опережение большинство из этого РФ не смогло реализовать", — сказал спикер СБУ.

Он отметил, что россияне располагали "кадровым резервом", который должен был работать в администрациях на оккупированных территориях, уже с середины февраля коллаборанты отправились в приграничные области России и Беларуси, часть из них находилась в Крыму.

Кто стал основой агентурной сети россиян в Украине?

"Что касается персоналий, то речь идет о бывших членах "Партии регионов", давно сбежавших из Украины, и о политиках из ОПЗЖ. Они очень хотели вернуться к власти, опираясь при этом на поддержку русских войск", — подчеркнул Артем Дехтяренко.

В частности, он назвал бывшего министра обороны Павла Лебедева, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-министра МВД Виталия Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО Владимира Сивковича, бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева.

"По нашим данным, они играли и продолжают играть важную роль во взаимодействии с российской агентурой. и дальнейшем планировании захвата власти", — сказал спикер СБУ.

Он подчеркнул, что эти люди имели доступ к секретной информации и до сих пор могут поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые тем или иным образом влияют на определенные процессы в Украине.

[ + – ] Некоторые российские агенты были одними из самых влиятельных лиц в Украине. Среди них, по данным СБУ, Виталий Захарченко и Андрей Клюев

"К примеру, Сивкович и Клюев создали в Москве так называемый "политический офис", деятельность которого координируется 5-ой службой ФСБ, — отметил Дехтяренко. — Лично Сивковичу отведена важная роль в этой схеме, потому что он имеет широкий круг контактов среди украинского политикума. Сивкович и Клюев через свои связи подбирают граждан Украины, которых ФСБ может привлечь к подрывной деятельности. Они и сформировали список лояльных к России лиц, которых планировалось использовать в оккупационных органах власти".

Почему сорвались планы Кремля?

Спикер СБУ рассказал, что российские спецслужбы вкладывали огромные деньги в подрывную работу в Украине, но при этом сами же их и разворовывали на всех этапах — и в России, и в Украине. К примеру, у того же Деркача за время сотрудничества с ФСБ появилось несколько элитных квартир.

"Они были заинтересованы в том, чтобы докладывать Путину о своей сверхвысокой эффективности и о том, что украинцы ждут "русской мир" с цветами, — объяснил Артем Дехтяренко. — Россияне не слишком проверяли информацию от своей украинской агентуры. Один из политтехнологов Медведчука, которому объявлено подозрение, поделил Украину на пять зон по степени лояльности. Таких отчетов было много. ФСБ создала иллюзию поддержки, в которую и сама поверила, поверила и вся российская власть".

[ + – ] Для руководителей Кремля ожесточенное сопротивление украинцев стало полной неожиданностью

Российские спецслужбы рассчитывали на активное содействие украинских коллаборантов, поэтому, когда столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинцев, были очень удивлены.

В том, что планы Кремля сорвались Дехтяренко видит заслугу в том числе и СБУ, которая еще до вторжения "вела" российских агентов, а с после его начала ввела строгий контрразведывательный режим, что помогло стабилизировать ситуацию.

"Конечно, война еще не выиграна, но можем говорить, что СБУ переиграла ФСБ", — сказал он.

24 июня Служба безопасности Украины объявила о раскрытии агентурной сети Главного разведывательного управления Генштаба РФ), в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Целью этой группы была помощь российским войска в оккупации украинской территории.

Напомним, СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.