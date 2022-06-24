Нардеп Деркач завербован Россией: СБУ задержала его помощника

РФ выделяло парламентарию по 3-4 миллиона долларов раз в несколько месяцев для реализации плана по оккупации Украины, утверждает следствие.

Служба безопасности Украины раскрыло агентурную сеть Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ), в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Целью этой группы была помощь российским войска в оккупации украинской территории. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, на Деркача была возложена роль создания и курирования ряда частных охранных организаций в ряде областей востока и юга Украины. Эти структуры должны были быть задействованы для быстрого захвата Украины.

В ходе допроса помощник нардепа Игорь Колесников, который оказался тайным сотрудником российской разведки с позывным "Ветеран", рассказал, что российские власти планировали быстро захватить Украину путем вхождения в Киев, блокирования правительственного квартала и Верховной Рады. По словам Колесникова руководство РФ хотело, чтобы после взятия столицы под контроль в парламенте собралось "вече", которое должно было избрать новый состав правительства.

На финансирование создания частных охранных компаний Россия выделяла Деркачу 3-4 млн долларов раз в несколько месяцев, однако, как утверждает СБУ, большая часть этих средств осталась в личном распоряжении нардепа. В частности, силовикам известно, что за последнее время супруга Деркача приобрела несколько дорогостоящих квартир в центре Москвы.

Помощник нардепа Колесников выполнял функции финансового курьера и переговорщика с представителями российской разведки. Допрашиваемый отметил, что Деркач был завербован ГРУ в 2016 году, с ним работало высшее руководство этой российской структуры в лице начальника управления Игоря Костюкова, а также его первого заместителя Владимира Алексеева.

В мае этого года суд приговорил помощника Деркача по делу о государственной измене. Подсудимый пошел на сотрудничество со следствием.

"СБУ продолжает оперативно-следственные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении народного депутата Андрея Деркача. Перед этим ограничительные меры против парламентария ввели Соединенные Штаты — за вмешательство в выборы президента США в 2020 году. По данным американских властей, Деркач сотрудничал с РФ более 10 лет.

Ранее мы писали о том, как СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.