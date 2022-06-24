Нардеп Деркач завербований Росією: СБУ затримала його помічника

РФ виділяло парламентарію по 3-4 мільйони доларів раз на кілька місяців для реалізації плану з окупації України, стверджує слідство.

Служба безпеки України розкрила агентурну мережу Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), до якої належав народний депутат Андрій Деркач. Метою цієї групи була допомога російським військам в окупації української території. Про це в п'ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба СБУ.

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За даними слідства, Деркач отримав роль створення та курування низки приватних охоронних організацій у деяких областях сходу та півдня України. Ці структури мали бути задіяні для швидкого захоплення України.

У ході допиту помічник нардепа Ігор Колесников, який виявився таємним співробітником російської розвідки з позивним "Ветеран", розповів, що російська влада планувала швидко захопити Україну шляхом входження в Київ, блокування урядового кварталу та Верховної Ради. За словами Колесникова, керівництво РФ хотіло, щоб після взяття столиці під контроль у парламенті зібралося "віче", яке мало обрати новий склад уряду.

На фінансування створення приватних охоронних компаній Росія виділяла Деркачу 3-4 млн доларів раз на кілька місяців, проте, як стверджує СБУ, більша частина цих коштів залишилася в особистому розпорядженні нардепа. Зокрема силовикам відомо, що останнім часом дружина Деркача придбала кілька дорогих квартир у центрі Москви.

Помічник нардепа Колесников виконував функції фінансового кур'єра та переговорника з представниками російської розвідки. Допитуваний зазначив, що Деркач був завербований ГРУ у 2016 році, з ним працювало найвище керівництво цієї російської структури в особі начальника управління Ігоря Костюкова, а також першого заступника Володимира Алексєєва.

У травні цього року суд засудив помічника Деркача в справі про державну зраду. Підсудний пішов на співпрацю зі слідством.

"СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі", — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції щодо народного депутата Андрія Деркача. Перед цим обмежувальні заходи проти парламентаря запровадили Сполучені Штати за втручання у вибори президента США у 2020 році. За даними американської влади, Деркач співпрацював із РФ понад 10 років.

Раніше ми писали про те, як СБУ викрила російську агентуру, до якої входили чиновники Кабміну й Торгово-промислової палати України.