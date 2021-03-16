Путін за допомогою українського депутата "впливав" на американські вибори, — звіт розвідки США

У звіті говориться, що президент РФ контролював діяльність Андрія Деркача. Той нібито допомагав людям Трампа з інформацією, яка дискредитує Байдена.

Президент Росії Володимир Путін знав і міг керувати зусиллями РФ з "маніпулювання президентською кампанією в США в 2020 році" на користь колишнього президента Дональда Трампа. Агентство Reuters у вівторок, 16 березня, повідомило, що, за даними американської розвідки, для цих маніпуляцій використовувалися "необгрунтовані звинувачення проти кандидата Джо Байдена або ті, які вводять в оману".

Таку оцінку Управління директора національної розвідки дало в 15-сторінковому звіті про втручання у вибори. У ньому говориться, що прихильники і союзники Трампа грали на руку Москві, посилюючи звинувачення на адресу Байдена з боку "повʼязаних із Росією українських політичних діячів" напередодні виборів 3 листопада.

У звіті говориться, що Путін "контролював діяльність Андрія Деркача", українського депутата, який нібито має звʼязки з російською розвідкою.

"За нашими оцінками, російські лідери вважали за краще, щоб колишній президент Трамп переобрався, незважаючи на те, що вони сприймали деякі дії його адміністрації як антиросійські", — йдеться в повідомленні.

У розвідці США вважають, що Деркач, а також представник російської розвідки Костянтин Килимник зустрічалися з людьми, які стосувалися Трампа, і надавали їм матеріали для проведення розслідування, яке дозволило б звинуватити Байдена в корупції, а Деркач випустив чотири аудіозаписи за участю кандидата в президенти.

Це стосується розмов, які праві діячі в США привели як доказ того, що Байден намагався захистити свого сина Гантера від розслідування в Україні.

Килимник був соратником Пола Манафорта, який очолював виборчу кампанію Трампа в 2016 році.

У звіті також говориться, що агенти РФ намагалися "обдурити" співробітників української енергетичної компанії Burisma, ймовірно, у спробі зібрати інформацію, що стосується сімʼї президента Байдена. Син Джо Байдена — Гантер Байден — входив до ради директорів Burisma.

Серед інших спроб вплинути на виборців — "різнобічна прихована кампанія впливу Ірану, спрямована на те, щоб підірвати підтримку Трампа". Глава Білого дому вивів США з міжнародної ядерної угоди з Іраном і ввів нові санкції.

Вплинути на вибори нібито намагалися також Куба, Венесуела і ліванське бойове угрупування "Хезболла", але загалом ці спроби були "меншого масштабу, ніж ті, які проводились Росією та Іраном".

Раніше, міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, за втручання в американські вибори, а також за причетність до кібератаки на США.

Нагадаємо, раніше позафракційний нардеп Андрій Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов президента Петра Порошенка з віце-президентом США Джо Байденом і главою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син віце-президента Гантер.

Він також оприлюднив факти виведення з України мільярдів доларів на рахунки компанії сімʼї Байденів.

Деркач також висував звинувачення про втручання колишнього керівництва американського посольства в справи України, а також про втручання НАБУ в президентські вибори в США в 2016 році, з метою не допустити перемогу Дональда Трампа.