Не лише Деркач: в СБУ назвали імена впливових російських агентів в Україні

За словами спікера спецслужби Артема Дехтяренка, росіяни робили ставку насамперед на колишніх членів Партії регіонів та ОПЗЖ, які мріяли повернутися до влади.

Російське керівництво дійсно припускало, що Київ вдасться захопити за кілька днів, використовуючи всі інструменти, що є у Кремля: від армії до диверсійних груп та агентів впливу в Україні. Про це в інтерв'ю "Головкому" розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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"У цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання, — сказав він. — Зокрема, сфера відповідальності ФСБ полягала у розвідувально-підривній діяльності, підготовці та взаємодії з колаборантами, щоб швидко сформувати окупаційну владу на місцях. Власне, те, що ми, наприклад, бачимо в тому ж Херсоні. Тобто їхня спільна мета — усіма способами провести легітимізацію окупантів в Україні. І в межах цієї лінії ФСБ, безумовно, працювала зі своєю агентурою у Києві".

Скільки співробітників ФСБ працювало проти України?

За словами Дехтяренка, ще до початку чергового вторгнення проти України працювало понад 7 тис. співробітників ФСБ, і цей напрям постійно посилювався. У січні-лютому вони особливо активізувалися.

"Якщо ви переглянете наш ролик про викриття народного депутата Андрія Деркача, то багато стане зрозуміло. Своя роль відводилася навіть приватним охоронним структурам. І завдяки роботі СБУ на випередження більшість із цього РФ не змогла реалізувати", — сказав речник СБУ.

Він зазначив, що росіяни мали в своєму розпорядженні "кадровий резерв", який мав працювати в адміністраціях на окупованих територіях, уже із середини лютого колаборанти вирушили до прикордонних областей Росії та Білорусі, частина з них знаходилася в Криму.

Хто став основою агентурної мережі росіян в Україні?

"Що стосується персоналій, то йдеться про колишніх членів "Партії регіонів", які давно втекли з України, і про політиків з ОПЗЖ. Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись за таких умов на підтримку російських військ", — наголосив Артем Дехтяренко.

Зокрема, він назвав колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, ексглаву СБУ Олександра Якименка, ексміністра МВС Віталія Захарченка, ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва.

"За нашими даними, вони грали і продовжують відігравати важливу роль у взаємодії з російською агентурою і подальшому плануванні захоплення влади", — сказав спікер СБУ.

Він наголосив, що ці люди мали доступ до секретної інформації і досі можуть підтримувати контакти зі своїми колишніми підлеглими, які так чи інакше впливають на певні процеси в Україні.

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"Наприклад, Сівкович і Клюєв створили в Москві так званий "політичний офіс", діяльність якого координується 5-ою службою ФСБ, — зазначив Дехтяренко. — Особисто Сівковичу відведено важливу роль у цій схемі, тому що він має широке коло контактів серед українського політикуму. Сівкович і Клюєв через свої зв'язки підбирають громадян України, яких ФСБ може залучити до підривної діяльності. Вони і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використовувати в окупаційних органах влади".

Чому зірвалися плани Кремля?

Речник СБУ розповів, що російські спецслужби вкладали величезні гроші в підривну роботу в Україні, але водночас самі ж їх розкрадали на всіх етапах — і в Росії, і в Україні. Наприклад, у того ж Деркача за час співпраці з ФСБ з'явилося кілька елітних квартир.

"Вони були зацікавлені в тому, щоб доповідати Путіну про свою надвисоку ефективність і про те, що українці чекають на "русской мир" із квітами, — пояснив Артем Дехтяренко. — Росіяни не надто перевіряли інформацію від своєї української агентури. Один із політтехнологів Медведчука, якому оголошено підозру, поділив Україну на п'ять зон за рівнем лояльності. Таких звітів було багато. ФСБ створила ілюзію підтримки, в яку і сама повірила, повірила і вся російська влада".

[ + – ] Для керівників Кремля запеклий опір українців став повною несподіванкою

Російські спецслужби розраховували на активне сприяння українських колаборантів, тож коли зіткнулися із запеклим опором українців, були дуже здивовані.

У тому, що плани Кремля зірвалися, Дехтяренко бачить заслугу зокрема й СБУ, яка ще до вторгнення "вела" російських агентів, а з його початку запровадила суворий контррозвідувальний режим, що допомогло стабілізувати ситуацію.

"Звичайно, війну ще не виграно, але можемо говорити, що СБУ переграла ФСБ", — сказав він.

24 червня Служба безпеки України оголосила про розкриття агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ, до якої входив народний депутат Андрій Деркач. Метою цієї групи була допомога російським військам в окупації української території.

Нагадаємо, СБУ викрила російську агентуру, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України.