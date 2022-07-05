Був російським агентом: СБУ затримала помічника нардепа від "Слуги народу" (відео)

Своєму російському куратору з ФСБ чиновник передавав розвіддані за різними напрямами: міжнародне співробітництво, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ та проведення АТО/ООС на сході України.

Контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації затримала помічника народного депутата України. Він був російським агентом і здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Чиновника підозрюють у державній зраді. Про це повідомили на сайті СБУ.

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У відомстві не називають підозрюваного, але за даними журналістів видання "Українська правда", чоловік був помічником нардепа Юрія Здебського, він був учасником АТО у 2014-16 роках, а у 2019 увійшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

За інформацією Служби безпеки, чиновник перебував на агентурному зв'язку в заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмитра Зубарєва. Своєму російському куратору він передавав розвіддані за різними напрямами: міжнародне співробітництво, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ та проведення АТО/ООС на сході України.

Для збору даних колаборант використав широке коло особистих знайомств і статус помічника нардепа, а передавав усю інформацію через зашифрований канал електронного зв'язку. За співпрацю з росіянами він отримував від російських спецслужб від $1,5 до $4 тис. Це залежало від складності завдань і термінів їх виконання.

Українські силовики встановили, що чиновника було завербовано кадровим співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазким під час поїздки до Москви. Згодом він передав агента на "зв'язок" своєму керівнику. Не раз він зустрічався зі своїми кураторами на території інших країн, де отримував завдання та гроші.

"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передані до суду", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, 1 липня в СБУ розповіли, що проти України до повномасштабної війни з Росією вже працювали тисячі співробітників російських спецслужб. Особливо активно ФСБ співпрацювала з колаборантами із січня 2022 року.

29 червня силовики назвали імена найвпливовіших російських агентів в Україні. За словами спікера СБУ Артема Дехтяренка, у Кремлі робили ставку на колишніх членів "Партії регіонів" та "ОПЗЖ", які мріяли повернутися до влади.