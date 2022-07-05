Был российским агентом: СБУ задержала помощника нардепа от "Слуги народа" (видео)

Своему российскому куратору из ФСБ чиновник передавал разведданные по разным направлениям: международное сотрудничество, внутриполитический курс, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации задержала помощника народного депутата Украины. Он был российским агентом и осуществлял разведовательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновника подозревают в государственной измене. Об этом сообщили на сайте СБУ.

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В ведомстве не называют подозреваемого, но по данным журналистов издания "Украинская правда", мужчина был помощником нардепа Юрия Здебского, он был участником АТО в 2014-16 годах, а в 2019 вошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

По информации Службы безопасности, чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева. Своему российскому куратору он передавал разведданные по разным направлениям: международное сотрудничество, внутриполитический курс, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

Для сбора данных коллаборант использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника нардепа, а передавал всю информацию через зашифрованный канал электронной связи. За сотрудничество с россиянами он получал от российских спецслужб от $1,5 до $4 тыс. Это зависело от сложности задач и сроков их выполнения.

Украинские силовики установили, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на "связь" своему руководителю. Не раз он встречался со своими кураторами на территории других стран, где получал задания и деньги.

"Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд", — рассказали в СБУ.

Напомним, 1 июля в СБУ рассказали, что против Украины до полномасштабной войны с Россией уже работали тысячи сотрудников российских спецслужб. Особенно активно ФСБ сотрудничала с коллаборантами с января 2022 года.

29 июня силовики назвали имена влиятельных российских агентов в Украине. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, в Кремле делали ставку на бывших членов "Партии регионов" и "ОПЗЖ", которые мечтали вернуться к власти.