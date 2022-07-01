Против Украины до войны уже работали тысячи сотрудников российских спецслужб, – СБУ

Особенно активно сотрудники ФСБ начали работу с украинскими коллаборантами в январе 2022 года.

Ситуацию в Украине еще до начала полномасштабной войны 24 февраля расшатывали 7 тысяч сотрудников спецслужб РФ. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Главкому".

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По его словам, сотрудники ФСБ месяц за месяцем формировали оккупационные власти в Киеве и других крупных городах Украины. По расчетам ФСБшников, предатели и коллаборанты должны были сразу после военного блицкрига сместить с должностей действующую проукраинскую власть на местах.

"Для этого собирались использовать весь арсенал, все имеющиеся у них инструменты: от военных до диверсионных групп и агентов влияния", – сказал Дехтяренко.

В частности, сфера ответственности ФСБ заключалась в разведывательно-подрывной деятельности, подготовке и взаимодействии с коллаборантами, чтобы быстро сформировать оккупационные власти на местах.

Спикер СБУ подчеркнул, что такой сценарий удался оккупантам пока только в Херсоне.

"ФСБ, безусловно, работала со своей агентурой в Киеве. Особенно активно мы наблюдали это в январе-феврале, перед вторжением", — подытожил Дехтяренко.

Напомним, 24 июня Служба безопасности Украины объявила о раскрытии агентурной сети Главного разведывательного управления Генштаба РФ, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Целью этой группы была помощь российским войскам в оккупации украинской территории.

А несколько раньше СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.