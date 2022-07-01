Проти України до війни вже працювали тисячі співробітників російських спецслужб, – СБУ

Особливо активно співробітники ФСБ розпочали роботу з українськими колаборантами в січні 2022 року.

Ситуацію в Україні ще до початку повномасштабної війни 24 лютого розхитували 7 тисяч співробітників спецслужб РФ. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко в інтерв'ю "Головкому".

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За його словами, співробітники ФСБ місяць за місяцем формували окупаційну владу в Києві та інших великих містах України. За розрахунками ФСБшників, зрадники та колаборанти мали відразу після військового бліцкригу змістити з посад чинну проукраїнську владу на місцях.

"Для цього збиралися використовувати весь арсенал, усі інструменти: від військових до диверсійних груп та агентів впливу", — сказав Дехтяренко.

Зокрема, сфера відповідальності ФСБ полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці та взаємодії з колаборантами, щоб швидко сформувати окупаційну владу на місцях.

Речник СБУ наголосив, що такий сценарій вдався окупантам поки лише в Херсоні.

"ФСБ, безумовно, працювала зі своєю агентурою в Києві. Особливо активно ми спостерігали це у січні-лютому, перед вторгненням", — підсумував Дехтяренко.

Нагадаємо, 24 червня Служба безпеки України оголосила про розкриття агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ, до якої входив народний депутат Андрій Деркач. Метою цієї групи була допомога російським військам в окупації української території.

А дещо раніше СБУ викрила російську агентуру, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України.