СБУ предотвратила утечку в Россию секретных данных об обороне Киева (видео)

Одним из агентом российских спецслужб, по данным силовиков, оказалась жительница Киевской области, которая передала ВС РФ данные о месте проживания бойцов ТрО в Ворзеле.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети РФ, которая собирали разведданные об обороне Киева и местах дислокации подразделений украинской армии. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным правоохранителей, было завершено досудебное расследование в отношении подозреваемого, который занимался сбором разведывательных сведений об обороне Киева и дислокации ВСУ в регионе. Обвиняемый был задержан во время попытке передать кураторам из РФ секретную информацию.

Завербованный, как утверждают в СБУ, также в соцсетях агитировал присоединиться к оккупационным войскам и оправдывал военные преступления захватчиков. В том случае, если суд докажет вину задержанного, ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Еще одним агентом спецслужб РФ, по словам правоохранителей, оказался работник приборостроительного предприятия Киева. Подозреваемый распространял среди работников завода лозунги в поддержку ВС РФ и оправдывал полномасштабное вторжение в Украину. Сотрудника приборостроительного предприятия уже уволили и ему предъявлено подозрение в совершении правонарушения. Сейчас, как отмечают в СБУ, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, правоохранители разоблачили жительницу Киевской области, которая добровольно сотрудничала с ВС РФ и передавала оккупантам информацию о месте проживания бойцов территориальной обороны в Ворзеле. В СБУ утверждают, что обвиняемая, помимо сбора данных, вместе с российскими военнослужащими участвовала в мародерстве и разграблении жилищ мирных граждан.

[ + – ] СБУ предотвратила утечку в Россию секретных данных об обороне Киева

Напомним, 5 июля СБУ сообщила о разоблачении и задержании помощника нардепа от фракции "Слуга народа", который сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал оккупантам секретную информацию.

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала агентов РФ, которые собирали данные об обороне южных областей Украины.