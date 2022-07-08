СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары за 20 тысяч гривен (фото)

Завербованный, по данным силовиков, лично проверял место обстрела и передавал куратору уточненные данные для осуществления новой атаки.

Служба безопасности сообщила о задержании уроженца Запорожской области, который корректировал ракетные удары ВС РФ по Украине за вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным правоохранителей, подозреваемый являлся игроманом и имел серьезные финансовые проблемы, поэтому легко согласился сотрудничать со спецслужбами РФ. Задержанный занимался сбором данных о передислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также о расположении объектов критической инфраструктуры и воинских частей.

В СБУ утверждают, что завербованный хотел как можно быстрее получить денежное вознаграждение и после нанесения ракетного удара ВС РФ по Запорожской области лично проверял место обстрела, а также передавал куратору уточненные данные для осуществления новой атаки.

Правоохранители также установили, что агент России выдал сведения о месторасположении подразделений ВСУ в Днепропетровской области, по которым оккупанты позже стреляли из артиллерии. Куратор для выплаты вознаграждения в размере 20 тысяч гривен назначил завербованному встречу на оккупированной Херсонщине, но мужчина был задержан при попытке заехать на неподконтрольную Киеву территорию.

Мужчине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". По решению суда обвиянемый взят под стражу. В случае, если Фемида докажет вину, мужчине грозит до 15 лет лишения свбоды или пожизненное заключение.

[ + – ] Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен [ + – ] Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен [ + – ] Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен

Напомним, ранее СБУ сообщала о предотвращении утечки секретных данных в Россию. Правоохранители задержали группу агентов РФ, которые занимались сбором разведывательной информации, в том числе об обороне Киева.

Также сообщалось, что СБУ задержала помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" по подозрению в государственной измене.