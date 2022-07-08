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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары за 20 тысяч гривен (фото)

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Фото: СБУ | СБУ задержала корректировщика ракетных ударов ВС РФ по Украине

Завербованный, по данным силовиков, лично проверял место обстрела и передавал куратору уточненные данные для осуществления новой атаки.

Служба безопасности сообщила о задержании уроженца Запорожской области, который корректировал ракетные удары ВС РФ по Украине за вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, подозреваемый являлся игроманом и имел серьезные финансовые проблемы, поэтому легко согласился сотрудничать со спецслужбами РФ. Задержанный занимался сбором данных о передислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также о расположении объектов критической инфраструктуры и воинских частей.

В СБУ утверждают, что завербованный хотел как можно быстрее получить денежное вознаграждение и после нанесения ракетного удара ВС РФ по Запорожской области лично проверял место обстрела, а также передавал куратору уточненные данные для осуществления новой атаки.

Правоохранители также установили, что агент России выдал сведения о месторасположении подразделений ВСУ в Днепропетровской области, по которым оккупанты позже стреляли из артиллерии. Куратор для выплаты вознаграждения в размере 20 тысяч гривен назначил завербованному встречу на оккупированной Херсонщине, но мужчина был задержан при попытке заехать на неподконтрольную Киеву территорию.

Мужчине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". По решению суда обвиянемый взят под стражу. В случае, если Фемида докажет вину, мужчине грозит до 15 лет лишения свбоды или пожизненное заключение.

СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение
Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен
СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение
Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен
СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение
Задержан агент РФ, корректироваваший ракетные удары за 20 тысяч гривен
СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение
СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение
СБУ задержание коллаборант корректировка ракетные удары спецоперация вторжение

Напомним, ранее СБУ сообщала о предотвращении утечки секретных данных в Россию. Правоохранители задержали группу агентов РФ, которые занимались сбором разведывательной информации, в том числе об обороне Киева.

Также сообщалось, что СБУ задержала помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" по подозрению в государственной измене.