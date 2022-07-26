СБУ затримала агентів РФ, які коригували ракетні удари на Донбасі (фото)

Однією із затриманих, за даними силовиків, виявилася співробітниця "Укрзалізниці", яка коригувала вогонь для знищення залізниці.

Служба безпеки повідомила про викриття ворожої агентурної мережі, яка займалася коригуванням ракетних ударів ЗС РФ по території Донецької області. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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За даними СБУ, підозрювані займалися диверсійно-розвідувальною діяльністю на користь країни-агресора, під час якої збирали дані про місця дислокації підрозділів Збройних сил України, а також коригували ракетні удари ЗС РФ на території Донецької області.

Однією із затриманих, як стверджують у відомстві, виявилася керівниця місцевої станції "Укрзалізниці". Обіймаючи високу посаду, обвинувачена "зливала" окупантам закриту інформацію про переміщення Сил оборони України на Донеччині. Передача секретних даних здійснювалася через соціальні мережі.

"Відомості окупанти планували використовувати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Колаборантку було завербовано представником спецслужб РФ через її знайомого — так званого "депутата народної ради днр". Наразі досудове розслідування завершено, і справа направлена до суду", — йдеться в повідомленні.

Ще одного члена агентурної мережі РФ, як стверджують у СБУ, затримали в прифронтовому Бахмуті. Чоловіка підозрюють у передачі даних про розташування підрозділів ЗСУ в місті. Для комунікації з кураторами колаборант, за словами правоохоронців, використав анонімний Telegram-канал.

"Ще двох ворожих інформаторів затримали під час збору розвідданих про переміщення українських військ у Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Одним зі "зв'язкових" був бойовик "ДНР", який перебуває в складі окупаційного угруповання на сході України. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — додали в пресцентрі СБУ.

[ + – ] СБУ затримала агентів РФ, які коригували ракетні удари

[ + – ] СБУ затримала агентів РФ, котрі коригували ракетні удари

[ + – ] СБУ затримала агентів РФ, які коригували ракетні удари

Нагадаємо, раніше СБУ викрила план "приєднання" окупованого Донбасу до Росії шляхом проведення фейкового референдуму.

Також повідомлялося, що СБУ викрила в Києві торговців зброєю, які видавали себе за правоохоронців.