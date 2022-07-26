Готується звернення до Пушиліна: СБУ розкрила план "приєднання" Донбасу до РФ (фото)

Підготовкою "референдуму" займеться організація, яка отримає назву "Велика Росія". Кремль уже готується завезти до регіону своїх "експертів" та "добровольців".

РФ розпочала активну підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Для організації "волевиявлення" залучать проросійську організацію "Донецька республіка", яка раніше діяла на території, підконтрольній терористичній організації "ДНР". Окупанти планують перейменувати організацію на "Велику Росію". Про це у вівторок, 26 липня, повідомила Служба безпеки України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Раніше організація діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширюють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найімовірніший варіант, який виберуть окупанти — "велика росія"", — йдеться в повідомленні спецслужб.

За даними СБУ, у цій організації працює понад 1 тисяча осіб — вони щодня проводять зустрічі з мешканцями непідконтрольних уряду територій. Серед співробітників "Донецької республіки" — агітатори, блогери та так звані дружинники, які є посібниками окупантів. Їхня діяльність полягає у вербуванні людей з метою їх включення до складу організації. Охоплення "Донецької республіки" досягло понад 200 тисяч місцевих жителів, повідомили у Службі безпеки.

Серед планів Кремля — залучення підконтрольних медіаресурсів для охоплення пропагандою щодо "референдуму" понад 50 млн осіб на території РФ та Сходу України. Крім цього окупанти хочуть привезти до регіону понад тисячу "експертів" та "добровольців", які, зі свого боку, мають організувати масові збори, поширювати агітаційні матеріали на підтримку "референдуму" та формувати "виборчі комісії". Також ці "експерти" та "добровольці" мають підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донецької та Луганської областей до РФ.

Наприклад, СБУ поділилося скриншотами звернень до голови терористів "ДНР" Дениса Пушиліна, в одному з яких, зокрема, йдеться, що "настав час возз'єднання з нашою матінкою Росією". Усі такі звернення датовані 1 серпня 2022 року.

Посилювати свою підтримку серед населення окупанти намагаються за допомогою роздачі продуктових наборів, стартових пакетів мобільних операторів РФ та пропагандистських газет, що друкуються на окупованій території Донецької області тиражем понад 250 тисяч екземплярів.

"Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих активістів у Херсонській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях — щоб за необхідності розгорнути масштабну підривну діяльність", — стверджують у спецслужбах.

СБУ вже встановила організаторів цієї кампанії, їхнє місцезнаходження та виконавців протизаконної діяльності. Відомство вживає дій щодо притягнення їх до відповідальності, додали в пресцентрі Служби.

Нагадаємо, проросійські бойовики "ДНР" сподіваються повністю окупувати територію Донецької області до кінця серпня цього року. Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Міністерства інформації республіки Данило Безсонов.

Як можлива дата "референдуму" журналісти вказували 11 вересня — день, на який призначено єдиний день голосування в РФ, коли росіяни обиратимуть губернаторів.