У "ДНР" заявили про плани повністю окупувати Донецьку область до кінця літа

Дата захоплення Донецької області прозвучала на тлі повідомлень про проведення референдумів на окупованих теренах України 11 вересня.

Проросійські бойовики сподіваються повністю окупувати територію Донецької області до кінця серпня цього року. З відповідною заявою в ефірі пропагандиста Володимира Соловйова у вівторок, 26 липня, виступив перший заступник голови Міністерства інформації "ДНР" Данило Безсонов.

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"Моє переконання, що до кінця серпня територію "ДНР" буде звільнено повністю", — цитують журналісти представника окупаційної адміністрації.

Зазначимо, що 18 липня "офіційний представник Народної міліції "ДНР" Едуард Басурін заявив, що цьогорічні окупаційні сили повністю захоплять Донбас. Точної дати речник донецьких бойовиків не навів.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили, що в Адміністрації президента Росії розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей та грузинського регіону Південна Осетія. На 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів. За даними журналістів, у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ РФ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів".

Учора проєкт Радіо Свобода "Донбас Реалії" повідомив, що "ДНР" планує провести так званий референдум на Донеччині з результатом 70% голосів за приєднання до РФ.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) впевнені, що Росія не захопить Донецьку область через великі втрати в боях за Сєвєродонецьк.