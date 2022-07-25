Псевдореферендум у "ДНР": влада РФ створила інструкції для голосування (фото)

Українські розвідники говорять про підготовку на Донеччині списків виборців — інформацію про людей бойовики беруть у центрах видачі гуманітарної допомоги. Вже намальовано цифру — 70% населення має бути за Росію.

Терористична група "ДНР" планує провести так званий референдум у Донецькій області з результатом 70% голосів за приєднання до РФ. Про це йдеться у документі "Стратегія підготовки та проведення референдуму щодо вступу "ДНР" до складу Росії", який надало проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" джерело в одному з розвідувальних органів України.

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Жителі "республіки" голосуватимуть за допомогою так званої "мітки виборця" — на вказівний палець наносять чорнило, яке не стирається кілька днів.

"Це ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані", — зазначили розвідники.

[ + – ] Виборцям у "ДНР" хочуть фарбувати пальці чорнилом

Окупанти формують на захоплених територіях списки виборців та виборчі комісії, для цього використовують дані із центрів видачі гуманітарної допомоги. Заплановане використання так званих вуличних виборчих комісій, розміщених у наметах, зазначається у документі.

[ + – ] Росія може провести псевдореферендум 11 вересня

У російській стратегії розписано кілька етапів pr-кампанії, але дат псевдореферендуму немає. Співрозмовники проєкту кажуть, що в РФ як один із варіантів розглядають дату 11 вересня.

Псевдореферендум на півдні України

За інформацією "Донбас Реалії", на півдні України є проблема із проведенням "референдуму". Насамперед там треба створити орган для "звернення до президента Росії".

"Його ще потрібно створити. У Запорізькій області є вже кілька варіантів назви — "народна рада", "народні збори", "народний собор", — повідомило джерело.

Російські загарбники на окупованих територіях призначають "псевдовладу", є інформація про їхні наміри організувати незаконні референдуми про "приєднання до РФ" та видачу російських паспортів мешканцям цих територій, зазначили журналісти.

[ + – ] Російські загарбники на окупованих територіях призначають "псевдовладу" Фото: Flickr

Нагадаємо, що у російських ЗМІ 25 липня з'явилася інформація про проведення псевдореферендумів у Херсонській та Запорізькій областях в один день. Попередній термін — перша половина вересня.

Запорізькі колаборанти вже підписали указ про створення "виборчої комісії Запорізької області". Цей орган займеться підготовкою "референдуму".

Москва думає про створення нового федерального округу Росії, він складатиметься з окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Питанням нового округу займається заступник голови одного з департаментів адміністрації президента Росії Борис Рапопорт. Чиновник уже займався питанням Донбасу з Владиславом Сурковим, колишнім помічником Володимира Путіна.