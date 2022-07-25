Псевдореферендум у "ДНР": влада РФ створила інструкції для голосування (фото)
Українські розвідники говорять про підготовку на Донеччині списків виборців — інформацію про людей бойовики беруть у центрах видачі гуманітарної допомоги. Вже намальовано цифру — 70% населення має бути за Росію.
Терористична група "ДНР" планує провести так званий референдум у Донецькій області з результатом 70% голосів за приєднання до РФ. Про це йдеться у документі "Стратегія підготовки та проведення референдуму щодо вступу "ДНР" до складу Росії", який надало проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" джерело в одному з розвідувальних органів України.
Жителі "республіки" голосуватимуть за допомогою так званої "мітки виборця" — на вказівний палець наносять чорнило, яке не стирається кілька днів.
"Це ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані", — зазначили розвідники.
Окупанти формують на захоплених територіях списки виборців та виборчі комісії, для цього використовують дані із центрів видачі гуманітарної допомоги. Заплановане використання так званих вуличних виборчих комісій, розміщених у наметах, зазначається у документі.
У російській стратегії розписано кілька етапів pr-кампанії, але дат псевдореферендуму немає. Співрозмовники проєкту кажуть, що в РФ як один із варіантів розглядають дату 11 вересня.
Псевдореферендум на півдні України
За інформацією "Донбас Реалії", на півдні України є проблема із проведенням "референдуму". Насамперед там треба створити орган для "звернення до президента Росії".
"Його ще потрібно створити. У Запорізькій області є вже кілька варіантів назви — "народна рада", "народні збори", "народний собор", — повідомило джерело.
Російські загарбники на окупованих територіях призначають "псевдовладу", є інформація про їхні наміри організувати незаконні референдуми про "приєднання до РФ" та видачу російських паспортів мешканцям цих територій, зазначили журналісти.
Нагадаємо, що у російських ЗМІ 25 липня з'явилася інформація про проведення псевдореферендумів у Херсонській та Запорізькій областях в один день. Попередній термін — перша половина вересня.
Запорізькі колаборанти вже підписали указ про створення "виборчої комісії Запорізької області". Цей орган займеться підготовкою "референдуму".
Москва думає про створення нового федерального округу Росії, він складатиметься з окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Питанням нового округу займається заступник голови одного з департаментів адміністрації президента Росії Борис Рапопорт. Чиновник уже займався питанням Донбасу з Владиславом Сурковим, колишнім помічником Володимира Путіна.