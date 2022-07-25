Псевдореферендум в "ДНР": власти РФ создали инструкции по голосованию (фото)

Украинские разведчики говорят о подготовке в Донецкой области списков избирателей – информацию о людях боевики берут в центрах выдачи гуманитарной помощи. Уже нарисована цифра – 70% населения должно быть за Россию.

Террористическая группировка "ДНР" планирует провести так называемый референдум в Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ. Об этом говорится в документе "Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав России", который предоставил проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" источник в одном из разведывательных органов Украины.

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Жители "республики" будут голосовать с помощью так называемой "метки избирателя" – на указательный палец наносят чернила, не стирающиеся несколько дней.

"Это эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы", – отметили разведчики.

[ + – ] Избирателям в "ДНР" хотят красить пальцы чернилами

Оккупанты формируют на захваченных территориях списки избирателей и избирательные комиссии, для этого используют данные из центров выдачи гуманитарной помощи. Запланировано использование так называемых уличных избирательных комиссий, размещенных в палатках, отмечается в документе.

[ + – ] Россия может провести псевдореферендум 11 сентября

В российской cтратегии расписаны несколько этапов pr-кампании, но дат псевдореферендума нет. Собеседники проекта говорят, что в РФ как один из вариантов рассматривают дату 11 сентября.

Псевдореферендум на юге Украины

По информации "Донбасс Реалии", на юге Украины есть проблема с проведением "референдума". Прежде всего там надо создать орган для "обращения к президенту России".

"Его еще предстоит создать. В Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор", – сообщил источник.

Российские захватчики на оккупированных территориях назначают "псевдовластей", есть информация об их намерениях организовать незаконные референдумы о "присоединении к РФ" и выдаче российских паспортов жителям этих территорий, отметили журналисты.

[ + – ] Российские захватчики на оккупированных территориях назначают "псевдовластей" Фото: Flickr

Напомним, что в российских СМИ 25 июля появилась информация о проведении псевдореферендумов в Херсонской и Запорожской областях в один день. Предварительный срок – первая половина сентября.

Запорожские коллаборанты уже подписали указ о создании "избирательной комиссии Запорожской области". Этот орган займется подготовкой "референдума".

Москва думает о создании нового федерального округа России, он будет состоять из оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Вопрос нового округа курирует замглавы одного из департаментов администрации президента России Борис Рапопорт. Чиновник уже занимался вопросом Донбасса с Владиславом Сурковым, бывшим помощником Владимира Путина.