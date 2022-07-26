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Готовится обращение к Пушилину: СБУ раскрыла план "присоединения" Донбасса к РФ (фото)

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Фото: Flickr | В СБУ сообщили о планах оккупантов по "присоединению" Донбасса

Подготовкой "референдума" займется организация, которая получит название "Большая Россия". Кремль уже готовится завезти в регион своих "экспертов" и "добровольцев".

РФ начала активную подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению временно оккупированных территорий востока Украины к РФ. Для организации "волеизъявления" будет привлечена пророссийская организация "Донецкая республика", которая ранее действовала на территории, подконтрольной террористической организации "ДНР". Оккупанты планируют переименовать организацию в "Большую Россию". Об этом во вторник, 26 июля, сообщила Служба безопасности Украины.

"Раньше организация действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "большая россия", — говорится в сообщении спецслужб.

По данным СБУ, в этой организации работают более 1 тысячи человек — они ежедневно проводят встречи с жителями неподконтрольных правительству территорий. Среди сотрудников "Донецкой республики" — агитаторы, блогеры и так называемые дружинники, которые являются пособниками оккупантов. Их деятельность заключается в вербовке людей с целью их включения в состав организации. Охват "Донецкой республики" достиг более 200 тысяч местных жителей, сообщили в Службе безопасности.

Среди планов Кремля — привлечение подконтрольных медиа-ресурсов для охвата пропагандой касательно "референдума" более 50 млн человек на территории РФ и востока Украины. Помимо этого оккупанты хотят привезти в регион более тысячи "экспертов" и "добровольцев", которые, в свою очередь, должны организовать массовые собрания, распространять агитационные материалы в поддержку "референдума" и формировать "избирательные комиссии". Также эти "эксперты" и "добровольцы" должны будут подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по "присоединению" Донецкой и Луганской областей к РФ.

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Например, СБУ поделилось скриншотами обращений к главе террористов "ДНР" Денису Пушилину, в одном из которых, в частности говорится, что "пришло время воссоединения с нашей матушкой Россией". Все такие обращения датированы 1 августа 2022 года.

Усиливать свою поддержку среди населения оккупанты пытаются при помощи раздачи продуктовых наборов, стартовых пакетов мобильных операторов РФ и пропагандистских газет, которые печатаются на оккупированной территории Донецкой области тиражом более 250 тысяч экземпляров.

"Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность", — утверждают в спецслужбах.

СБУ уже установила организаторов этой кампании, их местонахождение и исполнителей противозаконной деятельности. Ведомство предпринимает действия по привлечению их к ответственности, добавили в пресс-центре Службы.

Напомним, пророссийские боевики "ДНР" надеются полностью оккупировать территорию Донецкой области до конца августа этого года. Об этом сегодня сообщил "первый заместитель главы Министерства информации республики" Даниил Безсонов.

В качестве возможной даты "референдума" журналисты указывали 11 сентября — день, на который назначен единый день голосования в РФ, когда россияне будут выбирать губернаторов.