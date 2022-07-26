СБУ задержала агентов РФ, корректировавших ракетные удары на Донбассе (фото)

Одной из задержанных, по данным силовиков, оказалась сотрудница "Укрзализныци", которая корректировала огонь для уничтожения железной дороги.

Служба безопасности сообщила о разоблачении вражеской агентурной сети, которая занималась корректировкой ракетных ударов ВС РФ по территории Донецкой области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным СБУ, подозреваемые занимались диверсионно-разведывательной деятельностью в пользу страны-агрессора, в ходе которой собирали данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также корректировали ракетные удары ВС РФ по территории Донецкой области.

Одним из задержанных, как утверждают в ведомстве, оказался руководитель местной станции "Укрзализныци". Занимая высокую должность, обвиняемая "сливала" оккупантам закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на Донетчине. Передача секретных данных осуществлялась через социальные сети.

"Сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии массированных ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре. Коллаборантка была завербована представителем спецслужб РФ через ее знакомого — так называемого "депутата народного совета днр". В настоящее время досудебное расследование завершено и дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Еще одного члена агентурной сети РФ, как утверждают в СБУ, задержали в прифронтовом Бахмуте. Мужчину подозревают в передаче данных о расположении подразделений ВСУ в городе. Для коммуникации с кураторами коллаборант, по словам правоохранителей, использовал анонимный Telegram-канал.

"Еще двое вражеских информаторов задержаны при сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Одним из "связных" был боевик "ДНР", находящийся в составе оккупационной группировки на востоке Украины. В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в пресс-центре СБУ.

[ + – ] СБУ задержала агентов РФ, корректировавших ракетные удары

[ + – ] СБУ задержала агентов РФ, корректировавших ракетные удары

[ + – ] СБУ задержала агентов РФ, корректировавших ракетные удары

Напомним, ранее СБУ разоблачила план "присоединения" оккупированного Донбасса к России путем проведения фейкового референдума.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве торговцев оружием, которые выдавали себя за правоохранителей.