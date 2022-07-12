В Киеве СБУ задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей (фото)

Злоумышленники были задержаны при попытке продать 13 автоматов АК-74 и 3 тысячи патронов к ним. За это торговцы хотели получить $20 000.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией города Киева провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой в столице была нейтрализована группа торговцев оружием, выдававшими себя за представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В ходе многоэтапной спецоперации, в Киеве нейтрализована группировка, которая занималась нелегальным сбытом боевых средств поражения", — говорится в сообщении.

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У злоумышленников были изъяты 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тыс. патронов к нему, которое хранилось в жилищах торговцев.

В состав преступной группировки входили несколько жителей Киева. Они продавали оружие через свои налаженные связи, в том числе в криминальных кругах.

Силовиками был задокументирован факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тыс. патронов к ним, за которые торговцы хотели получить 20 тыс. долларов. Кроме того, в ходе обысков у злоумышленников были найдены поддельные разрешения на ношение оружия, а также средства связи и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Правоохранителями было заведено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием), в рамках которого продолжается досудебное расследование с целью установить источники поступления оружия и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к группировке. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что на территории Молдовы намерены создать хаб, который позволит Европолу противодействовать контрабанде оружия, а также бороться с торговлей людьми.

Священнослужитель из Львовской области торговал оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов. Как сообщили в Нацполиции, злоумышленник хранил оружие, боеприпасы, гранаты даже в церкви.