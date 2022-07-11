В ЕС опасаются, что контрабандисты наводнят Европу оружием из Украины

На территории Молдовы намерены создать хаб, который позволит пресечь попытки контрабанды оружия, а также бороться с торговлей людьми.

В Праге состоялась встреча министров внутренних дел стран Евросоюза, а также Украины и Молдовы, на которой обсудили угрозу контрабанды оружия из Украины в Европу, сообщает Agence France Presse.

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"По опыту предыдущей войны в бывшей Югославии у нас все еще есть проблемы с использованием огнестрельного оружия оттуда организованными преступными группами в Европейском Союзе", — сказала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Чтобы противодействовать этому, на территории Молдовы намерены создать хаб, который позволит Европолу обмениваться информацией, а пограничному агентству Frontex обнаруживать незаконный оборот оружия. Деятельность хаба также будет направлена на противодействие торговле людьми.

Министр миграции Швеции Андерс Игеман заявил, что большая часть западного оружия, поставляемого в Украину, остается в руках украинских военных, и лишь ограниченное количество может быть использовано организованной преступностью в ЕС. Однако все равно необходимо принять меры, которые помогут сдержать поток оружия в Европу после окончания войны.

И.о. главы Frontex Айя Калная заявила, что Молдову выбрали в качестве хаба, потому что именно через нее могут пролегать основные пути контрабандистов.

Напомним, по данным украинской военной разведки, в Приднестровье процветает контрабанда боеприпасами со складов в селе Колбасна, которые контролируются российской армией.

Ранее сообщалось о том, что в США некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу того, как будет использоваться поставляемое Украине оружие, в том числе ПЗРК Stinger. Эти комплексы могут сбивать пассажирские самолеты, поэтому есть опасения, что они могут оказаться в руках террористов.