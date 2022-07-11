У ЄС побоюються, що контрабандисти наповнять Європу зброєю з України

На території Молдови мають на меті створити хаб, який дозволить припинити спроби контрабанди зброї, а також боротися із торгівлею людьми.

У Празі відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, а також України та Молдови, де обговорили загрозу контрабанди зброї з України до Європи, повідомляє Agence France Presse.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"З досвіду попередньої війни в колишній Югославії ми все ще маємо проблеми з використанням вогнепальної зброї звідти організованими злочинними групами в Європейському Союзі", — сказала комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Щоб протидіяти цьому, на території Молдови мають на меті створити хаб, який дозволить Європолу обмінюватися інформацією, а прикордонній агенції Frontex виявляти незаконний обіг зброї. Діяльність хаба також спрямують на протидію торгівлі людьми.

Міністр міграції Швеції Андерс Ігеман заявив, що більша частина західної зброї, яку поставляють в Україну, залишається в руках українських військових, і лише обмежена кількість може використати організована злочинність у ЄС. Однак все одно необхідно вжити заходів, які допоможуть стримати потік зброї до Європи після закінчення війни.

В.о. голови Frontex Айя Кална заявила, що Молдову обрали як хаб, тому що саме через неї можуть пролягати основні шляхи контрабандистів.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, у Придністров'ї процвітає контрабанда боєприпасами зі складів у селі Ковбасна, які контролює російська армія.

Раніше повідомлялося про те, що в США деякі експерти висловлюють занепокоєння з приводу того, як використовуватимуть зброю, яку поставляють Україні, зокрема ПЗРК Stinger. Ці комплекси можуть збивати пасажирські літаки, тому є побоювання, що вони можуть опинитися в руках терористів.