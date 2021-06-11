Хранил даже в церкви: священника из Львовщины задержали за торговлю оружием (видео)

Подозреваемый переделывал травматическое оружие в огнестрельное и продавал по почте, сохраняя анонимность, сообщает полиция.

Полицейские из Волыни сообщили о подозрении в переделке и незаконной продаже оружия священнику из Львовской области. Подробности сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации полицейских, священнослужитель торговал оружием и боеприпасами в одном из сел Львовщины. Он переделывал травматическое оружие под огнестрельное, а готовую "продукцию" отправлял заказчикам по почте. Он связывался с покупателями через Интернет и даже давал консультации. Мужчина долго хранил анонимность, не разглашал свое место жительства и контакты, поэтому его было тяжело выследить.

Спустя несколько месяцев волынские оперативники вышли на 47-летнего священника, которого ранее дважды привлекали за незаконное обращение с оружием. Как сообщает Нацполиция, стражи порядка под прикрытием приобрели оружие, после чего 9 июня задержали предполагаемого злоумышленника.

[ + – ] Пистолет, обнаруженный при обыске [ + – ] Нож и боеприпасы, найденные при обыске [ + – ] Пистолет, изъятый у подозреваемого [ + – ] Гранаты и шашка [ + – ] Оружие, изъятое у подозреваемого

Во время обысков оказалось, что мужчина хранил опасный товар даже в церкви. Полиция изъяла оружие, боеприпасы, гранаты, документы и другие улики, а священнослужителю уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. За торговлю оружием подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

В Волынской области священника задержали в женской одежде. Мужчина шел по трассе неподалеку от города Рожище в лосинах, кофте, балетках, одноразовых перчатках на руках и не смог объяснить полицейским, что делает возле дороги в таком странном виде.

В Полтаве наказали священника-депутата, оскорбившего женщин из-за абортов. Совет епархии запретил Александру Дедюхину писать в социальных сетях до 6 сентября 2021 года из-за некорректных высказываний, порой даже недопустимых для служителя церкви.

В центре Киева задержали пьяного священника, который распивал спиртные напитки и грубил людям. Правоохранители составили на него протокол об употреблении алкоголя в общественных местах.