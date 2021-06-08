Оскорбившему женщин священнику-депутату из Полтавы запретили писать в соцсетях три месяца

Настоятеля Свято-Николаевского храма, назвавшего "недоразвитыми" тех, кто требует права распоряжаться своим телом, также временно отстранили от богослужений.

Александру Дедюхину, депутату Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность" и настоятелю Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины, запретили писать в соцсетях три месяца, до 6 сентября 2021 года. Соответствующее решение принял Епархиальный совет Полтавской епархии ПЦУ, сообщает пресс-служба церкви.

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"В процессе обсуждения участники Епархиального совета отметили, что протоиерей Александр Дедюхин в своих публичных сообщениях, к сожалению, неоднократно употреблял некорректные, а иногда недопустимы для священнослужителя высказывания", — отмечают в Полтавской епархии ПЦУ.

В церкви считают, что в своих публикациях Дедюхин использовал высказывания, унижающие человеческое достоинство, разжигающие вражду и противоречащие "фундаментальным принципам христианской морали".

Из-за этого Дедюхина было решено отстранить от проведения богослужений до 19 августа 2021 года. Также его поставили перед выбором: оставаться священником и продолжать заниматься пастырской деятельностью или быть политиком и блогером.

Епархиальный совет Полтавской епархии ПЦУ согласовал, что в случае, если Дедюхин повторно совершит эти нарушения, на него наложат более суровые канонические ограничения или передадут его дело на рассмотрение Священного Синода ПЦУ.

[ + – ] Александр Дедюхин баллотировался от "Европейской солидарности" Фото: Facebook

Отметим, скандал из-за высказываний настоятеля Свято-Николаевского храма ПЦУ и депутата от ЕС разгорелся на прошлой неделе. Дедюхин в грубой форме осудил женщин, которые делают аборты. "Как говорят старые люди, с**ка не захочет — кобель не вскочит", — утверждал священник. На эти слова отреагировали и некоторые однопартийцы Дедюхина, в том числе — нардеп от ЕС Ирина Геращенко, заявившая, что украинское общество живет в парадигме, согласно которой "женщина всегда виновата".

[ + – ] Сообщение Александра Дедюхина, вывщавшее шквал критики Фото: коллаж Фокус

Ранее Фокус сообщал, что дети в Березковском интернате в Николаевской области регулярно подвергаются сексуальным домогательствам и насилию. Одна из воспитанниц утверждала, что воспитатели пристают к девочкам, избивают мальчиков, а также дают препараты для прерывания беременности.