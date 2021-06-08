Священику-депутату з Полтави, який образив жінок, заборонили писати в соціальних мережах три місяці

Настоятеля Свято-Миколаївського храму, який назвав "недорозвиненими" тих, хто вимагає права розпоряджатися своїм тілом, також тимчасово відсторонили від богослужінь.

Олександру Дедюхіну, депутату Полтавської міської ради від партії "Європейська солідарність" і настоятелю Свято-Миколаївського храму Православної церкви України, заборонили писати в соціальних мережах три місяці, до 6 вересня 2021 року. Відповідне рішення прийняла Єпархіальна рада Полтавської єпархії ПЦУ, повідомляє пресслужба церкви.

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"У процесі обговорення учасники Єпархіальної ради зазначили, що протоієрей Олександр Дедюхін у своїх публічних повідомленнях, на жаль, неодноразово вживав некоректні, а іноді неприпустимі для священнослужителя висловлювання", — зазначають у Полтавській єпархії ПЦУ.

У церкві вважають, що у своїх публікаціях Дедюхін використовував висловлювання, що принижують людську гідність, розпалюють ворожнечу і суперечать "фундаментальним принципам християнської моралі".

Через це Дедюхіна було вирішено відсторонити від проведення богослужінь до 19 серпня 2021 року. Також його поставили перед вибором: залишатися священиком і продовжувати займатися пастирською діяльністю або бути політиком і блогером.

Єпархіальна рада Полтавської єпархії ПЦУ погодила, що в разі, якщо Дедюхін повторно скоїть ці порушення, на нього накладуть більш суворі канонічні обмеження або передадуть його справу на розгляд Священного Синоду ПЦУ.

[ + – ] Олександр Дедюхін балотувався від "Європейської солідарності" Фото: Facebook

Зазначимо, скандал через висловлювання настоятеля Свято-Миколаївського храму ПЦУ і депутата від ЄС розгорівся минулого тижня. Дедюхін у грубій формі засудив жінок, які роблять аборти. "Як кажуть старі люди, с ** ка не захоче — кобель не скоче", — стверджував священик. На ці слова відреагували і деякі однопартійці Дедюхіна, у тому числі — нардеп від ЄС Ірина Геращенко, яка заявила, що українське суспільство живе в парадигмі, згідно з якою "жінка завжди винна".

[ + – ] Повідомлення Олександра Дедюхіна, яке викликало шквал критики Фото: коллаж Фокус

Раніше Фокус повідомляв, що діти в Берізківському інтернаті в Миколаївській області регулярно піддаються сексуальним домаганням і насильству. Одна з вихованок стверджувала, що вихователі пристають до дівчаток, б'ють хлопчиків, а також дають препарати для переривання вагітності.