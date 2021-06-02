"С**ка не захочет – кобель не вскочит": священник-депутат оскорбил женщин из-за абортов

С резкой критикой позиции своего однопартийца уже выступила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который также является священником Православной церкви Украины, на своей странице в соцсети Facebook в оскорбительных выражениях осудил женщин, делающих аборты.

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"Мне пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка – это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Если на мгновение приопустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Если ты дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность", – идет речь в сообщении депутата на нынешний момент.

Однако, первоначально пост Дедюхина выглядел несколько иначе, в нем присутствовала фраза "Как говорят старые люди, с**ка не захочет — кобель не вскочит".

[ + – ] Сообщение Александра Дедюхина

"Куча оскорблений и обвинений меня в отсутствии любви за то, что я сказал "недоразвитые личности". Я, например, сам себя абсолютно объективно считаю недоразвитой личностью, потому что мне свою личность необходимо развивать, и я это признаю и над этим работаю. А вы, если такие развитые и продвинутые, чего смущаетесь?" – продолжил священник.

На его сообщение уже отреагировала в Facebook народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, заявившая, что украинское общество живет, руководствуясь принципом "женщина всегда виновата".

"Европейские ценности – это уважение, это право выбора, это толерантность. (Вопрос абортов) точно не решается запретами и высокомерием по отношению к женщинам. Была шокирована, когда узнала реальную статистику: больше всего абортов делают сельские женщины, у которых часто нет доступа к контрацепции и медицине, которые тянут на себе домашнее хозяйство и нередко мужа-пьяницу, который и слышать не хочет о контрацепции. Дикарство, но и здесь общество возлагает ответственность на женщину", – пишет она.

Ранее мы сообщали, что дети в Березковском интернате в Николаевской области регулярно подвергаются сексуальным домогательствам и насилию. Одна из воспитанниц утверждает, что воспитатели пристают к девочкам, избивают мальчиков, а также дают препараты для прерывания беременности.

Также известно, что 22 октября прошлого года Конституционный суд Польши запретил аборты даже при патологии плода или неизлечимой болезни у него. "Абортный туризм" в Украину и раньше не был редкостью. Фокус разбирался, почему после ужесточения законодательства в Польше это явление может стать массовым.