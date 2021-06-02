"С ** ка не захоче — кобель не скоче": священик-депутат образив жінок через аборти

З різкою критикою позиції свого однопартійця вже виступила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який також є священиком Православної церкви України, на своїй сторінці в соцмережі Facebook в образливих висловах засудив жінок, які роблять аборти.

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"Мені пишуть, мовляв, не можна вважати жінку тільки інкубатором, матка — це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Якщо на мить опустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон у матку потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. Якщо ти дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність", — йдеться в повідомленні депутата.

Однак, спочатку пост Дедюхіна виглядав дещо інакше, у ньому була фраза "Як кажуть старі люди, с ** ка не захоче — кобель не скоче".

[ + – ] Повідомлення Олександра Дедюхіна

"Купа образ і звинувачень мене у відсутності любові за те, що я сказав "недорозвинені особистості". Я, наприклад, сам себе абсолютно об'єктивно вважаю недорозвиненою особистістю, тому що мені свою особистість необхідно розвивати, і я це визнаю і над цим працюю. А ви, якщо такі розвинені і просунуті, чого ви стривожились?" — продовжив священик.

На його повідомлення вже відреагувала у Facebook народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, яка заявила, що українське суспільство живе, керуючись принципом "жінка завжди винна".

"Європейські цінності — це повага, це право вибору, це толерантність. (Питання абортів) точно не вирішується заборонами і зарозумілістю щодо жінок. Була шокована, коли дізналася реальну статистику: найбільше абортів роблять сільські жінки, у яких часто немає доступу до контрацепції і медицини, які тягнуть на собі домашнє господарство і нерідко чоловіка-п'яницю, який і чути не хоче про контрацепцію. Дикунство, але і тут суспільство покладає відповідальність на жінку", — пише вона.

Раніше ми повідомляли, що діти в Берізківському інтернаті в Миколаївській області регулярно піддаються сексуальним домаганням і насильству. Одна з вихованок стверджує, що вихователі пристають до дівчаток, б'ють хлопчиків, а також дають препарати для переривання вагітності.

Також відомо, що 22 жовтня минулого року Конституційний суд Польщі заборонив аборти навіть за патології плода або невиліковної хвороби в нього. "Абортний туризм" в Україну і раніше не був рідкістю. Фокус розбирався, чому після жорсткості законодавства в Польщі це явище може стати масовим.