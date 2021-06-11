Зберігав навіть у церкві: священика з Львівщини затримали за торгівлю зброєю (відео)

Підозрюваний переробляв травматичну зброю на вогнепальну і продавав поштою, зберігаючи анонімність, повідомляє поліція.

Поліцейські з Волині повідомили про підозру в переробці та незаконному продажі зброї священика з Львівської області. Подробиці повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Національної поліції.

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За інформацією поліцейських, священнослужитель торгував зброєю і боєприпасами в одному із сіл Львівщини. Він переробляв травматичну зброю під вогнепальну, а готову "продукцію" відправляв замовникам поштою. Він зв'язувався з покупцями через інтернет і навіть давав консультації. Чоловік довго зберігав анонімність, не розголошував своє місце проживання і контакти, тому його було важко вистежити.

Через кілька місяців волинські оперативники вийшли на 47-річного священика, якого раніше двічі притягували за незаконне поводження зі зброєю. Як повідомляє Нацполіція, правоохоронці під прикриттям придбали зброю, після чого 9 червня затримали ймовірного зловмисника.

[ + – ] Пістолет, знайдений під час обшуку [ + – ] Ніж і боєприпаси, знайдені під час обшуку [ + – ] Пістолет, вилучений у підозрюваного [ + – ] Гранати і шашка [ + – ] Зброя, вилучена в підозрюваного

Під час обшуків зʼясувалося, що чоловік зберігав небезпечний товар навіть в церкві. Поліція вилучила зброю, боєприпаси, гранати, документи та інші докази, а священнослужителю вже повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За торгівлю зброєю підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

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