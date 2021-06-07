В лосинах и балетках: на Волыни задержали священника в женской одежде (видео)

Мужчина не смог внятно объяснить правоохранителям, почему он так одет и что делает около автотрассы.

На Волыни сотрудники правоохранительных органов задержали священника, который прогуливался в женской одежде на одной из автотрасс.

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Как информирует в понедельник, 7 июня местное издание "Район.Рожище", священнослужитель был обнаружен на трассе неподалеку города Рожище Луцкого района Волынской области.

У полицейских вызвал подозрение автомобиль, стоявший у дороги. Неподалеку они заметили мужчину, одетого в женскую одежду, причем, на его руках были одноразовые перчатки.

На священнике были лосины, женская кофта и балетки. Полицейским свой наряд он объяснить не смог, также не ответил ничего вразумительного на вопрос, что делает у дороги. При нем был пакет, в котором лежала его собственная одежда.

[ + – ] Задержание священника

Издание утверждает, что задержанный мужчина – настоятель одного из храмов УПЦ МП в Копачевской общине. Однако в Волынской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что этот священник не является настоятелем ни одного храма.

По словам прес-секретаря епархии, протоиерея Виктора Анипко, данный священнослужитель уже давно вне штата епархии в связи с психическим заболеванием.

Ранее депутат Полтавского горсовета от партии "ЕС" Александр Дедюхин, который также является священником Православной церкви Украины, в оскорбительных выражениях осудил женщин, делающих аборты.

Также мы рассказывали, что в селах Шийковка и Изюмское Харьковской области священник поливал прихожан водой прямо из ведра.

Фокус писал о том, что священник в неадекватном состоянии бросался на людей и распивал алкогольные напитки в Киеве.