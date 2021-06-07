У лосинах і балетках: на Волині затримали священика в жіночому одязі (відео)

Чоловік не зміг чітко пояснити правоохоронцям, чому він так одягнений і що робить біля автотраси.

На Волині співробітники правоохоронних органів затримали священика, який прогулювався в жіночому одязі на одній з автотрас.

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Як інформує у понеділок, 7 червня, місцеве видання "Район.Рожище", священнослужитель був помічений на трасі неподалік міста Рожище Луцького району Волинської області.

У поліцейських викликав підозру автомобіль, що стояв біля дороги. Неподалік вони помітили чоловіка, одягненого в жіночий одяг, причому, на його руках були одноразові рукавички.

Священник одягнув лосини, жіночу кофту та балетки. Поліцейським свій наряд він пояснити не зміг, також не відповів нічого зрозумілого на питання, що робить біля дороги. При ньому був пакет, в якому лежав його власний одяг.

[ + – ] Затримання священика

Видання стверджує, що затриманий чоловік — настоятель одного з храмів УПЦ МП в Копачевській громаді. Однак у Волинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату заявили, що цей священик не є настоятелем жодного храму.

За словами прессекретаря єпархії, протоієрея Віктора Аніпка, цей священнослужитель вже давно поза штатом єпархії в зв'язку з психічним захворюванням.

Раніше депутат Полтавської міськради від партії "ЄС" Олександр Дедюхін, який також є священиком Православної церкви України, в образливих висловах засудив жінок, які роблять аборти.

Також ми розповідали, що в селах Шийківка й Ізюмське Харківської області священик поливав прихожан водою прямо з відра.

Фокус писав про те, що священик у неадекватному стані кидався на людей і розпивав алкогольні напої в Києві.