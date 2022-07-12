У Києві СБУ затримала торговців зброєю, яка видавала себе за правоохоронців (фото)

Зловмисників було затримано при спробі продати 13 автоматів АК-74 та 3 тисячі набоїв до них. За це продавці хотіли отримати $20 000.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією міста Києва провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої в столиці було нейтралізовано групу торговців зброєю, яка видавала себе за представників правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Під час багатоетапної спецоперації в Києві нейтралізоване угруповання, яке займалося нелегальним збутом бойових засобів ураження", — йдеться в повідомленні.

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У зловмисників було вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та понад 6 тис. набоїв до неї, яка зберігалася в житлах торговців.

До складу злочинного угруповання входили кілька мешканців Києва. Вони продавали зброю через свої налагоджені зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Силовиками було задокументовано факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 та 3 тис. набоїв до них, за які торговці хотіли отримати 20 тис. доларів. Крім того, під час обшуків у зловмисників було знайдено підроблені дозволи на носіння зброї, а також засоби зв'язку та комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Правоохоронцями було заведено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю), в межах якого триває досудове розслідування з метою встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угруповання. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, комісарка ЄС із внутрішніх справ Йлва Йоганссон заявила, що на території Молдови мають намір створити хаб, який дозволить Європолу протидіяти контрабанді зброї, а також боротися з торгівлею людьми.

Священнослужитель зі Львівської області торгував зброєю та боєприпасами в одному з населених пунктів. Як повідомили в Нацполіції, зловмисник зберігав зброю, боєприпаси, гранати навіть у церкві.