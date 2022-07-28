Миллионы в чемоданах: СБУ провела обыски у закарпатских таможенников (видео)

Чиновники таможенной службы разрешили вывезти из Украины почти $30 млн наличными.

Служба безопасности Украины провела серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в домах таможенников, которые разрешили без декларирования вывезти из Украины более $28 млн и 1,3 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Деньги были упакованы в чемоданы в пункте пропуска Закарпатской таможни их переместили через "зеленый коридор", по которому без декларирования можно вывозить не более $10 тыс. за раз.

"Более того, таможенники не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, они должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", — подчеркнули в СБУ.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам дела.

Напомним, в марте сообщалось о том, что Анастасия Котвицкая, жена соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, выехала из Украины, не декларируя наличие у нее больших сумм наличных денег. Однако при въезде в Венгрию на таможенном посту она задекларировала $28,8 млн и 1,3 млн евро.

Вывоз наличной валюты из Украины ограничен суммой в 10 тыс. евро – если без декларирования, а вот с заполненной декларацией вывезти можно больше. Фокус писал о том, как и сколько валюты можно вывозить за границу.

Как сообщалось, в начале марта таможенная служба передала на нужды ВСУ конфискованные товары на сумму 115 млн. грн, среди них – 650 автомобилей.