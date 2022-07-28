Мільйони у валізах: СБУ провела обшуки в закарпатських митників (відео)

Чиновники митної служби дозволили вивезти з України майже $30 млн готівкою.

Служба безпеки України провела серію обшуків на митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в будинках митників, які дозволили без декларування вивезти з України понад $28 млн та 1,3 млн євро. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Гроші були упаковані у валізи, в пункті пропуску Закарпатської митниці їх перемістили через "зелений коридор", через який без декларування можна вивозити не більше $10 тис. за раз.

"Крім того, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому, виявивши гроші, вони мали конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", — наголосили в СБУ.

За даними відомства, наразі вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи.

Нагадаємо, у березні повідомлялося про те, що Анастасія Котвицька, дружина соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, виїхала з України, не декларуючи наявність у неї великих сум готівки. Однак при в'їзді до Угорщини на митному посту вона задекларувала $28,8 млн і 1,3 млн євро.

Вивіз готівкової валюти з України обмежено сумою 10 тис. євро — якщо без декларування, а ось із заповненою декларацією вивезти можна більше. Фокус писав про те, як і скільки валюти можна вивозити за кордон.

Як повідомлялося, на початку березня митна служба передала на потреби ЗСУ конфісковані товари на суму 115 млн грн, серед них — 650 автомобілів.