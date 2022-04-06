Валюта за кордон. Скільки і як можна вивезти долари та євро з України

Вивезення готівкової валюти обмежене сумою 10 тис. євро — якщо без декларування, а от із заповненою декларацією вивезти можна більше. Фокус з'ясував, як і скільки валюти можна вивозити з України за кордон.

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Багато переселенців мають певні накопичення в іноземній валюті, які прагнуть забрати на нове місце — для витрат на облаштування нового безпечного життя для сім'ї. Проте законодавство України обмежує вивезення готівкових доларів та євро в розмірі 10 тис. євро.

Усе, що понад цю суму, потрібно декларувати, або ж залишати в Україні. Проте, як кажуть експерти, є інші варіанти, як забрати за кордон власні гроші.

[ + – ] Законодавство України обмежує вивезення готівкових доларів та євро в розмірі 10 тис. євро. Фото: Pexels

Усе за законом: як і де декларувати готівкові долари та євро

Вивезення готівкової іноземної валюти з України регулює Митний кодекс України, Закон України "Про валюту та валютні операції", постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 №3 "Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей".

"Якщо узагальнити вимоги вказаних нормативно-правових актів, то обов'язковому декларуванню підлягає вивезення валюти в еквіваленті або на суму, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро. Під час їхнього декларування необхідно надати митниці відповідні підтверджувальні документи щодо вказаних коштів", — розповідає Фокусу. АТ "Ассирія" Дмитро Куцевол.

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Ніна Бец, керівниця практики податкового права ПФ "Ілляшев та Партнери", уточнює: на початку березня НБУ дозволив вивіз готівки без надання підтверджувальних документів та необхідності декларування. Проте, з метою недопущення витоку капіталу з України, через дуже короткий період цю норму скасовували. Тож нині діють стандартні норми зазначених законодавчих актів щодо 10 тис. євро без декларації.

Якщо ж потрібно вивезти валюту понад ліміт, наприклад, 20 або 40 тис. євро, потрібно заповнити бланк декларації, а також надати митникам у пункті пропуску підтверджувальні документи.

"Такими документами можуть бути тільки документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку. Жодні інші документи не можуть слугувати підтверджувальними документами для готівки на суму, що перевищуватиме 10 000 євро", — наголошує Ніна Бец.

Отже, ні продаж майна, наприклад автомобіля, ні подарунок родичів, навіть нотаріально засвідчений, не може бути документом, який дозволить перевезти через кордон готівкову валюту на суму понад 10 тис. євро з декларуванням. Щобільше, довідка про зняття коштів з рахунку дійсна не довше як 90 днів.

Юристи кажуть, що є ще варіант "оновлення довідки з банку", якщо кошти зняли, наприклад, 4 місяці тому — для цього потрібно внести їх на рахунок, а потім зняти. Але в цьому способі є нюанси, адже зараз НБУ дозволяє знімати з рахунків фізособам 100 тис. грн на день. Тобто, наприклад, щоб зняти 60 тис. євро, знадобиться місяць — 20 робочих днів (адже готівку потрібно отримувати у відділенні, а не в банкоматі, як це відбувається з отриманням коштів у гривні).

Звичайно, на свій страх та ризик громадяни можуть спробувати вивезти валютні цінності без декларування. Однак, якщо на митниці гроші знайдуть, доведеться заплатити штраф у розмірі 1700 грн. Але це не все: митники можуть скласти протокол та вилучити знайдену незадекларовану готівку.

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Гроші на карті. Як вивезти валюту з України без декларації

Якщо громадянин немає можливості підтвердити декларацію потрібними виписками з банку, тоді єдиним законним шляхом вивезення валюти стає вивіз платіжної картки, де розміщуються кошти. Оформити рахунок із карткою в доларах чи євро можна в будь-якому банку України. Поповнення картки готівкою через каси можливе зазвичай без банківської комісії.

Хоча умови в банках відрізняються, наприклад, у деяких банках є обмеження щодо суми внесення готівки на рахунок.

"Для готівки зараз досить лояльне обмеження з боку банку — поповнити готівкою за день можна не більше ніж на 5000 дол./євро", — повідомляє Євген Грубий, начальник управління розвитку карткового бізнесу та крос-продажів ОТП Банку.

Відкривати карткові рахунки у валюті можуть й іноземці.

[ + – ] Якщо виписок із банку немає, єдиним законним шляхом вивезення валюти стає вивіз платіжної картки Фото: УНИАН

"Наразі можливе відкриття рахунків нерезидентам, крім Росії та Республіки Білорусь", — наголосили у пресслужбі Райффайзен Банку.

Якщо сума внесення готівки на рахунок перевищує еквівалент 400 тис. грн, то знадобиться довідка про підтвердження джерела походження коштів, такою є вимога закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

У банках Фокусу це підтвердили.

"Під час внесення коштів в іноземній валюті понад 400 тис. грн в еквіваленті необхідно надавати документ підтвердження джерела походження коштів, що вносять на рахунок", — каже Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Проте законодавство дозволяє фінмоніторингу банку індивідуально визначати, кого та коли перевіряти. А в деяких банках підтвердження потрібне і за умови внесення на рахунок меншої за офіційний ліміт суми.

"Джерело походження коштів в Укрсиббанку підлягає перевірці в сумі від 150 тис. грн (еквівалент). Моніторинг проводять індивідуально до суми операції з наданим переліком документів на погодження внесення: довідка про доходи, виписки за рахунками, правоустановчі документи", — розповів Валерій Водотика, начальник центру продуктових рішень та сервісів Департаменту маркетингу Укрсиббанку.

Слід також врахувати, що отримання валюти за кордоном відбувається через банкомати чи відділення іноземних банків із комісіями. Якщо це банк-партнер українського банку, комісія становитиме 1,3-1,8% від суми, а якщо не партнер, то 2-3% від суми. Також є обмеження щодо суми зняття коштів — і за кордоном, і в Україні, згідно з встановленими НБУ обмеженнями, отримати можна не більше за еквівалент 100 тис. грн у день.

Оформлення картки в доларах та євро вимагає відвідання відділення банку з паспортом та кодом ІПН.

"Оформлення картки для нового клієнта банку можливе лише шляхом особистого відвідання відділення банку, згідно зі стандартною банківською процедурою з наданням пакета документів. Оформлення картки для чинного клієнта банку можливе шляхом оформлення заявки в інтернет-банкінгу", — повідомив Фокусу директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до закону, які послабили деякі вимоги до фінмоніторингу банків. Проте банки перевіряють фінансові операції громадян та блокують рахунки, якщо є підозра на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.