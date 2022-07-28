Диверсанти ЗС РФ отримували фальшиві українські паспорти в Харкові, — СБУ (фото)

Для виготовлення підроблених документів за $4 тис. підозрюваний задіяв свої зв'язки в правоохоронних органах.

Служба безпеки повідомила про викриття та ліквідацію фірми, яка допомагала легалізуватися на території України громадянам РФ і видавала їм фальшиві українські паспорти. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Правоохоронці стверджують, що клієнтами викритої фірми, які отримували українські паспорти, були громадяни РФ, які виконували диверсійно-розвідувальну діяльність на користь країни-агресора.

Незаконну схему, за даними СБУ, організував уродженець Донецька, який після окупації міста переїхав у Харків. Для виготовлення фейкових паспортів обвинувачений задіяв свої зв'язки в правоохоронних органах, а за послуги з клієнтів брав по 4 тисячі доларів.

"Співробітники СБУ задокументували передачу йому $3 тис. як передоплату. Причому "замовник" паспорта, за даними СБУ, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь Росії та для конспірації намагався легалізуватися на території України. СБУ затримала виробника фальшивих документів на гарячому, коли той забирав другий транш за готовий паспорт", — ідеться в повідомленні пресцентру.

Організатору схеми пред'явлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу — "Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави". Якщо вина обвинуваченого буде доведено судом, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

У СБУ також зазначають, що громадянин РФ, який замовив виготовлення фальшивих документів, перебуває в полі зору правоохоронців і щодо нього проводять процесуальні дії.

[ + – ] Диверсанти ЗС РФ отримували фальшиві українські паспорти у Харкові [ + – ] Диверсанти ЗС РФ отримували фальшиві українські паспорти у Харкові [ + – ] Диверсанти ЗС РФ отримували фальшиві українські паспорти у Харкові [ + – ] Диверсанти ЗС РФ отримували фальшиві українські паспорти у Харкові

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала кадри знищення російських танків Т-72 на передовій. Ворожу техніку ЗС РФ ліквідували за допомогою ударних дронів, які скинули підвішені бомби.

Також повідомлялося, що СБУ провела обшуки в співробітників митної служби в Закарпатській області, які, за даними слідства, дозволили без декларування вивезти з України понад $28 млн і 1,3 млн євро.