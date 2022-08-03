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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ховаються за жіночою спідницею: Данілов закликав чоловіків не тікати за кордон

Олексій Данілов, фото Олексій Данілов, секретар рнбо
Фото: pravda.com.ua | Секретар РНБО вважає за необхідне допомагати хлопцям, які воюють на фронті

Роботи в Україні, за оцінкою секретаря РНБО, більш ніж достатньо. На його думку, чоловіки, які не бажають воювати, повинні допомагати українській армії, а не сплачувати податки в інших країнах.

В Україні вистачає роботи, ті чоловіки, які не бажають воювати з російськими окупантами, повинні допомагати Збройним силам України (ЗСУ). Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "24 каналу".

Данілова просили прокоментувати петицію до президента України Володимира Зеленського, автори якої вимагають зняти обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років без воєнного досвіду. Ця петиція набрала понад 27 тис. голосів.

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Петиція про відміну обмежень на виїзд за кордон для чоловіків набрала понад 27 тис. голосів

Секретар РНБО назвав альтернативу — допомагати хлопцям, які воюють на фронті.

"Роботи в країні дуже-дуже багато. Немає чого ховатися за жіночою спідницею й тікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати, не можете брати в руки зброю — допомагайте іншим способом. Знаходьте можливість допомагати", — заявив він.

Данілов вважає несправедливою втечу чоловіків із країни під час війни.

За словами Данілова, потрібно виконувати всі нормативні акти й закони України, і тоді "все швидко стане на свої місця".

"Вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, — послухайте, ну так не можна. Роботи в нашій країні більш ніж достатньо, роботи для фронту. Навіть якщо ви десь працюєте й платите податки — це також велика допомога нашій країні. А ви зараз хочете втекти туди й там влаштуватися на роботу, там платитимете податки? Несправедливо", — підсумував секретар.

Данілов коментує петицію про виїзд чоловіків за кордон на 34-ій хвилині

Петиція про виїзд чоловіків — чого хочуть її автори?

Автор петиції стверджує, що воювати з російськими агресорами мають боєздатні люди.

"Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних, технічних та інших фахівців, які можуть воювати на інформаційному фронті й бути кориснішими, працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими засобами", — йдеться в тексті.

Введення обмежень на виїзд із України чоловіків, на думку творця петиції, нагадує радянські практики. Як приклад він наводить статтю 35 Конституції Естонії, яка забороняє будь-які обмеження на виїзд із країни, крім випадків, пов'язаних із кримінальними провадженнями.

Нагадаємо, що МВС України посилило вимоги до водіїв, які виїжджають за кордон автотранспортом. Обов'язковою умовою для виїзду є наявність страховки "Зелена карта".

В Україні діють підпільні схеми переправлення чоловіків в інші країни. СБУ нещодавно затримала киянина, який допоміг 20 військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України.

Цього ж місяця СБУ ліквідувала в Харкові фірму, яка видавала диверсантам із РФ підроблені паспорти й допомагала їм легалізуватися в Україні.