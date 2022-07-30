Мешканець Києва за $3,5 тис. переправляв військовозобов'язаних через кордон, — СБУ (фото)
Обвинувачений, за даними правоохоронців, надавав чоловікам, які підлягали мобілізації, довідки про те, що вони проходять навчання за кордоном.
Служба безпеки повідомила про затримання мешканця Києва, який допоміг 20 військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, обвинувачений організував схему незаконного переправлення через кордон громадян, які підлягають мобілізації під час воєнного стану. Затриманий надавав своїм клієнтам пакет підроблених документів, у тому числі довідок про те, що вони навчаються в іноземних вузах.
За свої послуги, як стверджують у СБУ, мешканець Києва брав $3,5 тис., а його послугами з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ встигли скористатися два десятки громадян.
"Їх особи (клієнтів — ред.) встановлені, щодо них окремо ухвалять рішення відповідні правоохоронні органи. Співробітники СБУ задокументували факт отримання задатку — $1500. Після цього ділка затримали в Києві під час передачі повного пакета підроблених документів", — ідеться в повідомленні відомства.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- готові для продажу підроблені документи;
- комп'ютерне обладнання та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.
Затриманому, як зазначають у СБУ, пред'явили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до 9 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала в Харкові фірму, яка видавала російським диверсантам підроблені паспорти й допомагала громадянам країни-агресора легалізуватися на території України.
Також повідомлялося, що співробітники СБУ провели обшуки в закарпатських митників. Правоохоронців підозрюють у наданні допомоги щодо незаконного вивезення з території України майже $30 млн готівкою.